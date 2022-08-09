Türkiye’nin başarısı Avrupa’nın gündeminde! İtalyan basını yazdı: Akdeniz’in efendisi Erdoğan

Türkiye'nin uluslararası arenada izlediği dengeli politika Avrupa'nın dikkatini çekmiş durumda. Rusya-Ukrayna savaşında taraflar arasında izlediği tarafsız politikayla barış için çaba gösteren ve tahıl koridoru ile dünyaya nefes olan Türkiye, büyük bir başarıya imza attı. İtalyan basını, Türkiye'nin başarılarını ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın hamlelerini kaleme aldı.
"AKDENİZ'İN EFENDİSİ ERDOĞAN"
İtalya basınından Italia Oggi'de yer alan "Akdeniz'in efendisi Erdoğan" başlıklı yazıda, "Türkiye, NATO'da Rusya'ya yaptırımları reddediyor, Brüksel ile ilişkileri iyi tutarak savaş halindeki taraflar arasında arabulucu olarak kendisini öne sürüyor." denildi.
"TÜRKİYE, SURİYE KRİZİNİN ÇÖZÜMÜNDE BAŞROL OYUNCUSU"
Türkiye'nin, Suriye krizinin çözümü konusunda "başrol oyuncusu" haline geldiği de anlatılırken, "Bu şekilde herkesle diyalog kurabiliyor. Orta Doğu'nun çetrefilli meselelerinde yer alıyor." tespitine yer verildi.
Yazıda ayrıca, ülke dışındaki girişimlerinde de kararlı tutum sergileyen Erdoğan'ın, uluslararası sahnedeki hızlı yükselişinin Avrupa'yı düşünmeye sevk etmesi gerektiği aktarıldı.
"TÜRKİYE, AKDENİZ'İN GERÇEK GÜCÜ HALİNE GELİYOR"
Bu duruma gerekçe olarak, "Çünkü Türkiye, siyasi ve ekonomik bağlamda Akdeniz'in gerçek gücü haline geliyor. Fakat Avrupa, tepki verme acizliğini bir kez daha gösteriyor: Avrupa'nın sınırlarındaki bir savaş dahi onu, içinde bulunduğu uyku sersemliğinden çıkaramadı." görüşü paylaşıldı.
"AVRUPA BİRLİĞİ ORTAK ORDUYU DAHİ BİR ARAYA GETİREMEDİ"
2025 yılında 90 milyon nüfusa sahip olması beklenen Türkiye'nin savunma sanayiini güçlendirirken ve Akdeniz'de belirleyici hale gelirken, Avrupa Birliği ülkelerinin ortak bir orduyu dahi bir araya getirmeyi başaramadığına vurgu yapıldı.