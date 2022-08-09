Türkiye’nin başarısı Avrupa’nın gündeminde! İtalyan basını yazdı: Akdeniz’in efendisi Erdoğan

"TÜRKİYE, AKDENİZ'İN GERÇEK GÜCÜ HALİNE GELİYOR"

Bu duruma gerekçe olarak, "Çünkü Türkiye, siyasi ve ekonomik bağlamda Akdeniz'in gerçek gücü haline geliyor. Fakat Avrupa, tepki verme acizliğini bir kez daha gösteriyor: Avrupa'nın sınırlarındaki bir savaş dahi onu, içinde bulunduğu uyku sersemliğinden çıkaramadı." görüşü paylaşıldı.