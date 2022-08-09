Vatan için çalışmanın manevi değeri büyük

Almanya'nın büyük bir otomotiv şirketinde yaptığı çalışmaların ardından Türkiye'ye gelen ve elektrikli araçların karbon ayak izlerini azaltacak projeye imza atan Türk girişimci Taha Uluhan, "Vatan için çalışmanın manevi hazzı büyük" dedi. Türkiye'nin teknoloji ve inovasyon üssü Bilişim Vadisi'nde düzenlenen ödül töreninde projesi ve hayat hikâyesiyle dikkat çeken Uluhan, SABAH'a konuştu. Almanya Stuttgart'a doğduğunu ve orada Makine Mühendisliği bölümünde okuduğunu anlatan Uluhan, "Yüksek lisansı ve projeyi başarıyla bitirince Mercedes'in küçük ve orta kasalı araçlarının direktörünün asistanı olarak seçildim 23 yaşında. Arkadaşlarımızla bir şirket kurup bu çalışmaları ticarileştirmek istedik. Bilişim Vadisi'nin hızlandırma programına katıldık ve Temmuz 2021'de davet aldık. Projemize onay verildi ve ülkemize geldik. Vatan için çalışmanın manevi hazzı büyük. Türkiye'nin dijital dönüşümü Avrupa'yı yakaladı. Bunu Avrupalılar da biliyor. Türkiye bu noktada çok ileri bir seviyede. Sayın Cumhurbaşkanımız beni yanına çağırdı. Tebrik etti. Bakanımız her türlü desteği vereceğini söyledi. Bu beni çok mutlu etti" dedi.