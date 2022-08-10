20 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi

Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT) bir süredir takibe aldığı Gara'da terörist gruba yönelik nokta operasyonu gerçekleştirildi. İHA ve SİHA'ların kullanıldığı operasyonla, PKK'nın sözde Gara lojistik sorumlusu 'Soro Amed' kod adlı Azad Yandı'nın da arasında olduğu 7 terörist etkisiz hale getirildi. İçişleri Bakanlığı tarafından yürütülen Eren-3 operasyonları kapsamında Batman kırsalında operasyon yapıldı. İHA-SİHA destekli operasyonda, biri Terörden Arananlar Listesi'nde "turuncu" kategoride olmak üzere 2 örgüt mensubu etkisiz hale getirildi. Hakkâri'de de Eren Abluka-29 Operasyonu kapsamında, Yoncalı kırsalında 4 terörist silahları ile birlikte etkisiz hale getirildi. Suriye'nin kuzeyinde Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgelerine saldırı girişiminde bulunan 7 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.