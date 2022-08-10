Abdülhamid Han’a anlamlı destek: Küvet katliamında şehit edilen üç çocuk…

Mersin Taşucu'nda dün düzenlenen törende Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Abdülhamid Han Sondaj Gemisi'nin rotasının Yörükler-1 kuyusu olduğunu açıklamış, "Bugün Abdülhamid Han gemimizi Mavi Vatan'a, yeni sondaj rotamız Doğu Akdeniz'e yolcu ediyoruz" ifadelerini kullanmıştı.
Türkiye'nin dördüncü sondaj gemisi Mersin'in Taşucu Limanı'ndan Antalya'nın en doğusundaki ilçesi Gazipaşa'nın 55 kilometre açığına doğru yola çıkmıştı. 7 Ekim'e kadar Doğu Akdeniz'deki bölgede olacak gemiye refakat edecek üç geminin ise önemli bir anlamı olduğu ortaya çıktı.
KÜVET KATLİAMININ ÜÇ ŞEHİT ÇOCUĞU…
Kıbrıs'ta 24 Aralık 1963 gecesi, "Küvet katliamı" ya da "Kanlı Noel" olarak adlandırılan katliamda, Kıbrıs'taki Türk alayında görev yapan doktor Binbaşı Nihat İlhan'ın üç çocuğu ve eşi şehit edilmişti. Anneleri Mürüvvet Kutsi ile birlikte EOKA terör örgütü mensubu Rumlar'ın küvette kurşuna dizerek şehit ettiği üç kardeş "Hakan İlhan", "Kutsi İlhan" ve "Murat İlhan"ın adları sondaj destek gemilerine verilmişti. Doğu Akdeniz'de bulunan Abdülhamid Han Sondaj Gemisi'ne "Hakan İlhan", "Kutsi İlhan" ve "Murat İlhan" isimli üç sondaj destek gemisinin eşlik ettiği öğrenildi. Kıbrıs açıklarında olduğu gibi Karadeniz'de görev yapan Kanuni Sondaj Gemisi'ne de bu üç gemi eşlik etmişti.
"ÇOK ANLAMLI"
Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Grup Başkanvekili Yılmaz Tunç ise konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "20 Aralık 1963'de Kıbrıs'ta "kanlı noel" olarak adlandırılan olayda, küvet içerisinde anneleriyle saklanırken EOKA'cı Rumlar'ın şehit ettiği 3 Türk çocuğu Kutsi, Murat ve Hakan İlhan'ın adlarını taşıyan 3 gemimizin Abdülhamid Han gemisine destek verecek olması çok anlamlı!" ifadelerini kullandı.