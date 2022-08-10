Abdülhamid Han’a anlamlı destek: Küvet katliamında şehit edilen üç çocuk…

KÜVET KATLİAMININ ÜÇ ŞEHİT ÇOCUĞU…

Kıbrıs'ta 24 Aralık 1963 gecesi, "Küvet katliamı" ya da "Kanlı Noel" olarak adlandırılan katliamda, Kıbrıs'taki Türk alayında görev yapan doktor Binbaşı Nihat İlhan'ın üç çocuğu ve eşi şehit edilmişti. Anneleri Mürüvvet Kutsi ile birlikte EOKA terör örgütü mensubu Rumlar'ın küvette kurşuna dizerek şehit ettiği üç kardeş "Hakan İlhan", "Kutsi İlhan" ve "Murat İlhan"ın adları sondaj destek gemilerine verilmişti. Doğu Akdeniz'de bulunan Abdülhamid Han Sondaj Gemisi'ne "Hakan İlhan", "Kutsi İlhan" ve "Murat İlhan" isimli üç sondaj destek gemisinin eşlik ettiği öğrenildi. Kıbrıs açıklarında olduğu gibi Karadeniz'de görev yapan Kanuni Sondaj Gemisi'ne de bu üç gemi eşlik etmişti.