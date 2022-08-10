Ailelerin HDP önündeki eylemleri sürüyor

Çocuklarına kavuşma ümidiyle Diyarbakır annelerinin başlattığı eyleme destek veren aileler, her hafta çarşamba günü yaptıkları eylemi devam ettirdi.

HDP il binası önünde bir araya gelen aileler, "Halk düşmanı parti", "Evlatlarımızı vereceksiniz", "Ha HDP ha PKK", "Türk-Kürt kardeştir, HDP kalleştir", "Halkı dolandıran parti", "Anneler direniyor", "Artık yeter yakamızdan düşün" ve "Yeter artık evlatlarımızı bırakın" yazılı pankartlar açtı.

Çocuklarının fotoğraflarını ellerinden düşürmeyen anne ve babalar, slogan atarak HDP'ye tepki gösterdi. Evlatlarını dört gözle bekleyen aileler, çocuklarına "teslim ol" çağrısında bulundu. Anne Gülbahar Teker, gazetecilere, Muş'ta ve Diyarbakır'da eylemini sürdürdüğünü söyledi. Muş'ta yaklaşık 2 yıldır eylemlerini sürdürdüğünü ifade eden Teker, şöyle konuştu:

"Bütün dağdaki çocukları bekliyoruz. Bir çocuk dağda kalana kadar yine bekleyeceğim. Çocuklarımız gelmeyene kadar buradan gitmiyorum. HDP ve PKK'ya lanet olsun. Bizden ne istiyorlar? Çocuklarımızı getirsinler. Çocuklarımız o taşların içinde ölmesin. Annelerinin babalarının yanına gelsinler. Gelip devlete teslim olun."

Anne Ayten Koçhan da artık evlat hasretine dayanamadığını belirterek, şunları kaydetti: "Yeter artık 8 yıl oldu oğlumu görmeyeli. Evlatlarımızı PKK ve HDP'den istiyoruz. Yılanın başı HDP'dir. Evlatlarımızı versinler. Yeter analar babalar ağladı. Ersin, beni duyuyorsan oğlum dön. Onlar, sizi kullanıyorlar. Gelin devlete teslim olun. Korkmuyorum."

Baba Şemsettin Özcan da HDP'nin önünde eylemlerini sürdüreceklerinde kararlı olduklarını ifade etti.

Çocuğunu HDP'den isteyen Özcan, "HDP, çocuklarımızı götürdü PKK'ya verdi. Çocuklarımızı verene kadar HDP'nin önünden ayrılmıyoruz. Gece gündüz çocuklarımızı düşünüyoruz. Çocuklara sesleniyorum, gelin teslim olun. Sesimizi duyan hangi çocuk olursa olsun sıcak yuvasına gelsin. Orası pis bir yuvadır. Orada kimseye güvenmeyin. Onların ne dini, ne de imanı var" dedi.