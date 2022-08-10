Bakan Bozdağ: AB üyesi ülkeler terör suçlarından bugüne kadar sadece 4’ünü kabul etti

Adalet Bakanı Bozdağ, 13. Büyükelçiler Konferansı'na katıldı. Burada bir konuşma yapan Bakan Bozdağ, gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Yargı mensuplarını haksız bir şekilde eleştirenlere tepki gösteren Bakan Bozdağ, "Bugün yargının önünde hem adli hem idari hem savcılıklar hem de diğer şekillerde cumhuriyet savcılıklarında 9 milyon 856 bin 642 kişiyle ilgili 2021 rakamı işlem yapılmış. Hukuk mahkemelerinde 4 milyon 331 bin 680, ceza mahkemelerinde 3 milyon 290 bin 125 toplam da 2021 yılında 7 milyon 621 bin 783 dava görülmüş. Hakimlerimiz savcılarımız bu kadar iş yükü altında 7 milyon 621 bin 783 davayı 2021 yılında görmüşler, gürüşmüşler, karara bağlamışlar. Türkiye'yi eleştirenler bu kadar davadan kaç tane davayı gündeme getiriyorlar. Adalet yok diye bağıranların gündeme getirdikleri dava sayısı 5'ten fazlasını sayan çıkmıyor. O 5 tanesini de bilmiyorlar. Dosyayı, delilleri bilmiyorlar, sadece taraftarlıklarına göre dosyayı, delilleri görmeden taraftarlarının yazdıklarına inanarak o dosyada görev yapan hakim ve savcıları mahkum eden yaklaşımlar ortaya koyuyorlar. Sekiz milyon dosyadan iki tane dosya eleştiriliyor diye 8 milyon dosyada verilmiş hakkaniyete adalete uygun bu kararları veren hakimleri gözaltı mı edeceğiz. Bu ülkenin yargısını iki tane dosya üzerinden yargılayıp bu ülkenin adalet anlayışını iki siyasal taraftarlığa göre yargılama yapan sosyal medya veya siyasetçilere göre değerlendirip dosyayı, delili bilmeden Türkiye'nin adalet sistemini, yargısını, yargı görevi yapanları mahkum etmek adil midir? Hakim ve savcılarımızın üzerine haksız bir şekilde eleştiriler yönelten, siyasi taraftarlığa göre yargı kararlarını değerlendirip siyasi anlayışlarının terazisinde tartıp dosya ve delil bilmeksizin karalayanları kınıyorum" ifadelerini kullandı.

AVRUPA TERÖRE KARŞI HİMAYAKAR DAVRANIYOR

AB üyesi ülkelerden terör suçlarından bugüne kadar 893 taleplerinin olduğunu söyleyen Bozdağ, "Bunlardan sadece dördünü kabul etmişler, beşyüzünü reddetmişler, diğer bir kısmı hitam bulmuş, ölüm veya Türk mahkemelerinin davayı sonuçlandırması nedeniyle vesaire. Ortada durum 4 tane kabul 500 tane ret. ABD'ye baktığımızda ABD'den ise bugüne kadar 2012-2022 arası, 236 tane terör suçlarından biz iade talebinde bulunmuşuz. Şu ana kadar 20 tanesine ret vermişler. Hiçbir tanesini kabul etmemişler. Söz konusu adli yardımlaşmada teröristler ya da terör suçlarıyla ilgili iade talepleri olduğu zaman, Avrupa maalesef Türkiye'nin taleplerine kör ve sağır kalıyor. Çok himayekâr davranıyor ve terör suçlularını, terör örgütlerinin argümanları ila muhafaza ettiği gibi Türkiye'ye karşı da müdafaa ediyorlar. Burada büyük bir haksızlık var" diye konuştu.

GÜLEN DOSYASINDA İADE YAPILMAZSA BAŞKA HİÇBİR DOSYADA İADE YAPILMAZ

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen ile ilgili ABD'ye sunulan dosyanın dünyanın yeterli delil bakımından en donanımlı dosyası olduğunu vurgulayan Bakan Bozdağ, şunları söyledi:

"ABD'nin yetkilerini de sayın bakanımız defalarca söylemiştir. Ben de bizzat o zaman gittiğimde iki defa muhataplarına söyledim. Bu dosyadan iade yapılmazsa başka hiçbir dosyadan iade yapılmaz. Bu dosyadaki deliller yeterli delil görülmezse başka hiçbir iade talebindeki delil yeterli delil görünmez. Bize dediler ki biz iade için adli makamlara göndermiyoruz, dosyayı reddederler. Biz Türkiye'yi koruyoruz. Yani siz gönderin dedik adli makamlara korumayın, Türkiye'yi ABD adli makamlarına gönderin. Bu delilleri görünce onlar ne karar verecek hep beraber görelim. Adli süreçleri biz takip ederiz. Bizim istememize rağmen Türkiye'yi korumak için adli makamlara göndermediğini iddia eden bir anlayış var. Çok net bir şekilde adli yardımlaşma talebine konu suç işledikleri müdellel Türk yargısı tarafından sabit olan pek çok teröristi ve terörist başını hem ABD hem de AB üyesi ülkeler çok net bir şekilde bu rakamlar gösteriyor ki koruyorlar, kolluyorlar, iade yoluna gitmiyorlar."

BUGÜNE KADAR AİHM'NİN KARARLARINA UYDUK VE UYGULADIK

Osman Kavala hakkında AİHM'nin verdiği hak ihlali kararını Türk mahkemesinin uyguladığını vurgulayan Bozdağ, "Bu noktada ciddi bir sorunla karşı karşıya olduğumuzu buradan da ifade etmek isterim. Adi Suçlarla ilgili konuda iade talepleri konusunda bir sıkıntımız yok. Orada iyi bir yardımlaşma var ama söz konusu terör suçları olduğu zaman karşımızda bir duvarla karşılaştığımızı ifade etmek isterim. AİHM kararları konusunda da bir hususa dikkatinizi çekmek isterim. Türkiye Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarına bu mahkeme kararlarına uymayı taahhüt eden ülkeler içerisinde oran itibariyle en yüksek oranda uyan ülkedir. Avrupa insan Hakları Mahkemesi kararlarını uymayı ve uygulamayı taahhüt eden ülkelerin toplamının uyma oranı yüzde 80,14'tür. Türkiye'nin uyma oranı yüzde 87,90'dır. Yaklaşık yüzde 88. Biz bugüne kadar AİHM'nin kararlarına uyduk ve uyguladık. Osman Kavala hakkında AİHM'nin verdiği hak ihlali kararını da Türk mahkemesi uygulamış ve uymuştur. Başka bir suç nedeni ile yargılama nedeni ile tutuklamış ve yargılaması devam etmiş, şimdi hüküm özlüdür" dedi.