Haberler Gündem Haberleri CHP Milletvekili Tanal, arabacıdan 'AK Partiliyim' cevabını alınca at arabasından indi
Giriş Tarihi: 10.8.2022 14:28 Son Güncelleme: 10.8.2022 14:30

CHP Milletvekili Tanal, arabacıdan 'AK Partiliyim' cevabını alınca at arabasından indi

İHA
CHP Milletvekili Tanal, arabacıdan ’AK Partiliyim’ cevabını alınca at arabasından indi

CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, Erzurum ziyareti sırasında at arabasına bindi. Sohbette arabacı 'AK Partiliyim. AK Parti gibisi yok, Allah başımızdan eksik etmesin” deyince, Tanal arabadan indi.

Erzurum'da 2 Ağustos'ta düzenlenen CHP Grup Toplantısı için Erzurum'a gelen İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal ve beraberindekiler, esnafı ziyaret etti.

CHP Milletvekili Tanal, arabacıdan 'AK Partiliyim' cevabını alınca at arabasından indi | Video

Ziyarette at arabasına binen Tanal'ın arabacıya yönelttiği, "Kılıçdaroğlu'nun selam ve saygıları var, bir isteğiniz var mı? Hayat pahalı mı ucuz mu?" sorusu havada kaldı. AK Partili olduğunu söyleyerek konuşmaya başlayan arabacıya Tanal, "AK Parti sana ne veriyor, ben anlamadım ki" dedi. Arabacı "AK Parti gibisi yok, Allah başımızdan eksik etmesin" cevabını verince Tanal da at arabasından indi.
Cep telefonu kamerasına yansıyan görüntüler, sosyal medyada gündem oldu.

ARKADAŞINA GÖNDER
CHP Milletvekili Tanal, arabacıdan 'AK Partiliyim' cevabını alınca at arabasından indi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA