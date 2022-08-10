Kurban ve Himmet adı altında FETÖ’ye para veren 11 şüpheliye operasyon düzenledi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne kurban ve himmet adı altında Ahmet Hakan A., Ahmet K., Edip Ercan Y., Fevzi D., Hakan K., Halil T., Mehmet Fatih P., Muammer D., Serdar S., Serkan Ü., ve Yaşar K. olmak üzere 11 şüphelinin para verdikleri ve sohbetlere katıldıkları tespit edildi. 3 şüphelinin Bank Asya' yı fonlamaya yönelik hesap açtıkları, çok sayıda şüpheli işlem hareketlerinin bulunduğu, örgüt ile iltisakı nedeniyle KHK ile kapatılan PAK Eğitim İş Sendikasına üye oldukları anlaşıldı.

ASYA TERMAL TATİL KÖYÜNDE KONAKLAMA

2 şüphelinin Bylock programını kullandığı, 6 şüphelinin örgütün çatı yöneticileri ile HTS kayıtlarının olduğu, 5 şüphelinin örgütün basın yayın organlarından olan gazete ve dergilere abone oldukları, bazı şüphelilerin örgüte müzahir Asya Termal Tatil Köyünde konaklama kayıtlarının olduğu tespit edildi.

11 ŞÜPHELİYE OPERASYON

HTS kayıtlarında şüphelilerin, FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma suçundan haklarında kovuşturma ve soruşturma yürütülen şahıslarla görüşme kayıtları tespit edildi. Soruşturma kapsamında Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğinden arama, el koyma ve inceleme kararı alındı. Sabah saatlerinde 11 şüpheliye yönelik İstanbul merkezli olmak üzere Kocaeli ve Sakarya'da eş zamanlı operasyon gerçekleşti.