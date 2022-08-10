Hatice Çaşmaz: Pankart açtım dalga geçtiler ama başkanım beni kırmadı





AİLEDEN BİRİ GİBİYDİ



Dolmuş şoförü Hamza Çaşmaz: Evde televizyon izliyordum, bir de baktım ki birlikte evimde oturuyoruz ve çay içiyoruz. Hoşgörülü bir insan. Çocukla çocuk, büyükle de büyük olan bir insan. Aileden biri gibiydi. Cumhurbaşkanımız ismimin Hamza olduğunu öğrenince torununun da adının Hamza olduğunu söyledi. Hamzaların çok yiğit cesur olduğunu, torununun her gün kavga ettiğini, yaramaz olduğunu ve evi darmadağın ettiğini söyledi. Cumhurbaşkanımız bundan sonra torununa 'Hamza değil de Salih diyelim' diye takıldı. Çocuklarım ile şakalaştı. Çok güzel bir akşam geçirdik.