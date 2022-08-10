Hatice Çaşmaz: Pankart açtım dalga geçtiler ama başkanım beni kırmadı

Mamak Başak Mahallesinde ikamet eden Çaşmaz ailesi Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın mahallelerinden geçeceğini duyunca evlerinin önünde açtıkları pankartla çaya davet ettiler, Cumhurbaşkanı da davete icabet etti.
Hatice Çaşmaz, pankartı açıp beklediğinde başta aile üyelerinin ve çevredekilerin 'konvoy hızla geçiyor seni görüp durmaz' demesine aldırış etmeden kızı Zeynep ile birlikte Cumhurbaşkanının yolunu gözledi. Mamak Hüseyingazi Cemevi'ndeki programından çıkan Erdoğan pankartla kendisini çaya davet eden Çaşmaz ailesinin davetini kırmayıp aileyi ziyaret etti. Çaşmaz ailesi Başkan Erdoğan ile aralarında geçen diyalogu ve o anları SABAH ile paylaştı:
'SENİ GÖRMEZ' DİYE DALGA GEÇTİLER
Hatice Çaşmaz: Cumhurbaşkanımızın Hüseyingazi'ye geldiğini öğrenince biraz bekledim. Özellikle çocukları kırmadığını biliyordum, o yüzden yanıma küçük kızım Zeynep'i de almıştım. Pankartla beklediğimi gören çevredekiler 'hızla geçiyor seni görmez bile' diye dalga geçmişlerdi. Ben de onlara inat pankartı açıp bekledim ve başkanımız da gördü.
Göz göze geldik ve bana döndü. Beni görür görmez durdu. Gecemiz çok güzel geçti. Başkanımız 'Evin nerede' dedi, 'Evim karşıda Cumhurbaşkanım' dedim. Konuşa konuşa çıktık. Evin büyüğü gibi gayet doğal bir şekilde içeri girip oturdu. Cumhurbaşkanımızın tüm işlere nasıl yetiştiğini ve ülkeyi bu kadar başarılı nasıl yönetebildiğini merak ediyordum. O da çalışma temposunu bir ayet ile açıkladı, 'Bu gücü Rabbim bana veriyor' dedi. Allah razı olsun evimizde misafir ettik, onur duyduk.
AİLEDEN BİRİ GİBİYDİ
Dolmuş şoförü Hamza Çaşmaz: Evde televizyon izliyordum, bir de baktım ki birlikte evimde oturuyoruz ve çay içiyoruz. Hoşgörülü bir insan. Çocukla çocuk, büyükle de büyük olan bir insan. Aileden biri gibiydi. Cumhurbaşkanımız ismimin Hamza olduğunu öğrenince torununun da adının Hamza olduğunu söyledi. Hamzaların çok yiğit cesur olduğunu, torununun her gün kavga ettiğini, yaramaz olduğunu ve evi darmadağın ettiğini söyledi. Cumhurbaşkanımız bundan sonra torununa 'Hamza değil de Salih diyelim' diye takıldı. Çocuklarım ile şakalaştı. Çok güzel bir akşam geçirdik.
YAŞITIMIZ GİBİ BİZLE ŞAKALAŞTI
Bahadır Emre Çaşmaz: Annem aradı, 'Cumhurbaşkanımızı eve davet edeceğim' dedi. Ben de 'Anne yapma, boştan yere uğraşma, gelmez' dedim. Cumhurbaşkanımızı karşımda görünce şaşırdım. Ekranda göründüğünden daha genç ve daha cana yakındı. Yaşıtımız gibi bizlerle şakalaştı.
ANNEMİN PANKARTINA GÜLMÜŞTÜM
Betül Çaşmaz: İlk önce annem 'Pankart hazırlayalım, Cumhurbaşkanımız çocukları kırmaz' deyince, ben de 'Anne olmaz, Zeynep'i nereden görecekler, hızla geçiyorlar' dedim. Annemin sarı kartona çaya davet yazısını duyunca gülmüştüm ama Cumhurbaşkanımız o pankartı görüp evimize geldi. İlk benimle selamlaştı, sesim titreyerek 'Hoş geldiniz' dedim.
Cumhurbaşkanımız da benim taklidimi yaparak 'Hoş bulduk' dedi. Çok güzel bir akşam geçirdik, çok teşekkür ederiz. Zeynep Çaşmaz: Kendisini hep televizyonda görüyordum, evimize gelmesini çok istiyordum. Tayyip dedem sonunda bizim evimize de geldi. Çok mutlu oldum.
BİZİM İÇİN RÜYA GİBİYDİ
Komşu Meryem Tali: Başkanımızın alçak gönüllü olduğunu biliyorduk ama canlı canlı şahit olmak çok güzeldi. Bir baktık ki Başkanımız gelmiş. Rüya gibiydi, rüya mı gerçek mi şaşırdık. Sağ olsun bakanlarımız da gelmişti. Televizyonlarda görüyorduk ama yanımızda aynı bizim gibiydi. Bizim babamız gibiydi. Ev sahibi kendisi gibiydi. Onu gördüğümüz için çok mutluyduk.