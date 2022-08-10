Hira'nın en büyük hayali gerçek oldu! "Ameliyatımda bile bu kadar heyecanlanmadım"

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Düzce'nin Gölyaka ilçesinde yaşayan ve "Tayyip dedemi görmeyi hayal ediyorum" diyen 13 yaşındaki cam kemik hastası Hira Cinali ve ailesini önceki gün AK Parti Genel Merkezi'nde kabul etmişti.
Üç hayalinden birinin Başkan Erdoğan'ı görmek olduğunu söyleyen cam kemik hastası Hira ile tanışan Başkan Erdoğan, kabulde Hira ile uzun uzun sohbet etti. SABAH'a konuşan Hira, hayali gerçekleştiği için çok mutlu olduğunu söyledi. Hira şunları anlattı:
ÇOK GÜLER YÜZLÜ'
Cumhurbaşkanımızı çok merak ediyordum, beklediğimden fazlasını gördüm. Allah başımızdan eksik etmesin. 'Ben seni çok sevdim ara sıra görüşelim' dedi. Düzce'ye geldiği zaman evimize gelecek, çayımızı içecek. Ben de çayın yanına kek, pizza, börek yapacağım. Kendi ballarımızdan ikram edeceğim.
'3 YIL ÖNCE YAZDIĞIM MEKTUBU VERDİM'
Cumhurbaşkanımıza 3 yıl önce bir mektup yazmıştım. Mektupta kaçıncı sınıfa gittiğimi yazmıştım, hastalığımdan bahsetmiştim, o zamanki durumumu aktarmıştım. 3 yıl sonra o mektubu vermek nasip oldu.
'AİLECE ÇOK MUTLU OLDUK'
Baba Metin Cinali ise, Hira'nın uzun zamandır Başkan Erdoğan ile görüşmenin hayalini kurduğunu belirterek, "Hira cam kemik hastası. Bir dizi ameliyatlar geçirdi. Kaval kemiklerinin içerisine çiviler yerleştirdiler. Amaç, ayaklarını biraz daha güçlendirip yürütmek.