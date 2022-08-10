Hira'nın en büyük hayali gerçek oldu! "Ameliyatımda bile bu kadar heyecanlanmadım"





Ameliyatlarımda bile bu kadar heyecanlanmadım. Cumhurbaşkanımızla hastalığımla ilgili konuştuk, sohbet ettik, gülüştük. 'Eğer beni bu sefer de görmeseydiniz Genel Merkez'e zorla girecektim' dedim. Öyle deyince çok güldü. Güzel bir duyguydu. '