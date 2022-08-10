İçişleri Bakanı Soylu: Türkiye’de 100’e yakın terörist kaldı

Ankara'da düzenlenen 13. Büyükelçiler Konferansı'nda konuşan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Türkiye'nin terörle mücadelesinin kararlılıkla devam edeceğinin altını çizdi. Bakan Soylu, terör örgütünün Türkiye'de 2018'de sayısı 3 bin 867 olan telsiz konuşmalarının şu anda 29 olduğunu ve 2018'de 408 olan Türkiye'ye giriş yapan terörist sayısının bugün 46 olduğunu bildirdi. Irak'ın kuzeyi ve Suriye'ye yönelik operasyonlar yapılınca terör örgütü PKK'nın alternatif bölgeler oluşturmaya çalıştığını anlatan Soylu, Türkiye'den sınır dışına giden terörist sayısının 2015'te 5 bin 584, geçen yıl 51 ve bu yıl da şu ana kadar 30 olduğunu dile getirdi. Bir yılda binlerin üzerinde eylem engellenirken şu anda engellenen eylem sayısının 102'ye, terör örgütünün saldırıları da yüzde 95 azalarak çok az bir noktaya geldiğini ifade eden Soylu, "Saldırıların önemli bir bölümü de sınırlardan gelen tacizlerdir" dedi.Bakan Soylu, "Türkiye'de 100'e yakın terörist kaldı ama bu, her şey bitmiş demek değildir. Meselelere rasyonel bakmalıyız, doğru bir ölçekle bakmalıyız ve doğru bir ölçekle devam ettirmeliyiz. Mücadelemizden de herhangi bir geri adım atmamalıyız" değerlendirmesinde bulundu. Soylu, Avrupa ve Türkiye'nin sınır dışı etme çalışmalarına ilişkin de "Türkiye'den 703 bin 80 kişi Avrupa'ya geçmiş. Türkiye'den 361 bin kişiyi son 5 yılda sınır dışı etmişiz. Avrupa'nın toplam sınır dışı etme oranı yüzde 18'dir. Bizim toplam sınır dışı etme oranımız yüzde 57'dir. 2 milyon 650 bin kişinin sınırlardan girmesini engelledik" dedi. Dünya genelinde son bir yıldaki uyuşturucu akışına değinen Soylu, Taliban'ın iktidara gelmesinden sonra Afganistan'da afyon ekiminin azaldığına dikkati çekerek "Afganistan-İran hattından Türkiye'ye giren eroin, afyon miktarında azalma var ve rotayı değiştirdiler. Rotayı Akdeniz hattı üzerinden Avrupa'ya ulaştırmaya çalışıyorlar" diye konuştu.