Milyonluk Masserati’li terörist! İç savaş ve suikast planı yapıyordu

Ağrı'nın Doğubeyazıt İlçesi kırsalında güvenlik güçlerince yürütülen operasyonlarda terör örgütü PKK'ya büyük darbe vuruldu. Operasyon kapsamında eylem hazırlığında olduğu tespit edilen iki terörist, Ağrı Dağı'ndan Iğdır'a geçmek istediği sırada Bardaklı Köyü kırsalında güvenlik güçleriyle girdiği çatışmada etkisiz hale getirildi.
BAKAN SOYLU AÇIKLADI
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, etkisiz hale getirilen teröristlerin PKK terör örgütünün elebaşlarından Murat Karayılan'ın özel görev verdiği teröristler olduğunu duyurdu. Öldürülen teröristlerden birinin 2016'da Edremit'te lüks bir villada iç savaş ve suikast planları yaparken yakalanan MLKP'nin Doğu ve Güneydoğu sözde sorumlusu Şafak kod adlı Ulaş Alankuş, diğerinin ise Ağrı Doğubayazıt kırsalında, teröristler ile girilen çatışmada ağır yaralanarak şehit düşen Jandarma Astsubay Kıdemli Emre Dokumacı'nın katili Torhildan kod adlı Fikret Tekçe olduğu ortaya çıktı.
SURUÇ'TA YARALANDI
Alankuş'un ismi ilk kez Urfa'nın Suruç ilçesinde Amara Kültür Merkezi'nde basın açıklaması yaparken meydana gelen patlamada duyulmuştu. 32 kişinin hayatını kaybettiği patlamada ayağından yaralanan terörist Alankuş, patlamadan 3 ay sonra Edremit'te lüks bir villaya düzenlenen operasyonda gözaltına alındı.
EYLEM TAKVİMİYLE YAKALANMIŞLARDI
Örgütün gençlik yapılanması Kominist Gençlik Örgütü'nün (KGÖ) İngiltere ve Belçika gibi ülkelerden gelen bölge yöneticileri ile Türkiye'deki sözde bölge sorumlularının burada kongre yapıp eylem takvimi planlayacaklarını belirleyen Emniyet İstihbarat Daire Başkanlığı, örgüt üyelerini takibe aldı.
Aralarında terörist Alankuş'un da olduğu örgüt üyelerinin dikkat çekmemek için dünyanın en pahalı otomobilleriyle kendilerine 'işadamı' görüntüsü vererek Balıkesir'de lüks bir villaya yerleştiği tespit edildi. Emniyet güçleri operasyon için düğmeye bastı. Lüks villaya yapılan baskında örgütün İç Anadolu ve Marmara sözde sorumlusu O.D, Ege sözde sorumlusu G.S, O.C.S, İstanbul ve Ankara sözde sorumlusu İ.O.Y, Z.A, KGÖ Genel Sekreteri İ.A, İngiltere Sorumlusu A.S, Belçika Sorumlusu C.B. ve ev temin eden kendilerine karı-koca süsü veren Y.C. ve C.A. gözaltına alındı.
Örgüt üyelerinin hücre ev olarak kullandıkları lüks villada ve otomobillerinde yapılan aramada çok sayıda örgütsel doküman, şifreli bilgisayarlar, çok miktarda İngiliz sterlini, sahte pasaport yapımında kullanılan belgeler ele geçirilirken terörist Alankuş da tutuklanarak cezaevine gönderildi.
DAĞ KADROSUNA GEÇTİ
Cezaevinden çıktıktan sonra örgütün dağ kadrosuna geçen Alankuş 2017'de Kobani'ye geçti. Kuzey Irak'taki silah eğitiminin ardından Ağrı yapılanmasında görevlendirilen Alankuş, 4 yıl boyunca istihbarat birimleri tarafından takip edildi.
KARADENİZ SORUMLUSU YAPACAKLARDI
Terör örgütü PKK'nın sözde liderlerinden Murat Karayılan tarafından özel olarak eğitilen Ulaş Alankuş, Kürtçe bilmediği için Ağrı'dan Karadeniz'e geçmeye hazırlanıyordu. Alankuş, Karayılan tarafından örgütün sözde Karadeniz sorumlusu olarak atanan Ulaş Alankuş ve Fikret Tekçe Bardaklı Köyü kırsalına düzenlenen operasyonda etkisiz hale getirildi.