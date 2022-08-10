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Giriş Tarihi: 10.8.2022 16:08 Son Güncelleme: 10.8.2022 16:28

MSB duyurdu! 1 askerimiz şehit oldu

DHA
MSB duyurdu! 1 askerimiz şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde, 10 Ağustos 2022 tarihinde, teröristlerce yapılan taciz atışı sonucunda,P.Uzm.Çvş. Mahsun'un şehit olduğunu açıkladı.

Acı haberi duyuran MSB şu ifadeleri kullandı: MSB: Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde, 10 Ağustos 2022 tarihinde, teröristlerce yapılan taciz atışı sonucunda, kahraman silah arkadaşımız P.Uzm.Çvş. Mahsun ŞİMŞEK şehit olmuştur.

BAKAN AKAR'DAN TAZİYE MESAJI

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, şehit Piyade Uzman Çavuş Mahsun Şimşek için taziye mesajı yayımladı. Bakanlığın Twitter'daki hesabından paylaşılan mesajında Bakan Akar, "Kahraman silah arkadaşımız, 10 Ağustos 2022 tarihinde şehit olmuştur. Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet; kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim" dedi.

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MSB duyurdu! 1 askerimiz şehit oldu
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