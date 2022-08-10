Muharrem İnce 6’lı masayı topa tuttu! Biri de çıkıp ben bu Erdoğan’ı yenerim diyemiyor

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, son 1 yılda 4. kez Denizli'ye geldi. İlk başta Kale ilçesinde partililerle bir araya gelen Muharrem İnce, ardından da kent merkezinde hareket etti. Burada bir otelde açıklamalarda bulunan Muharrem İnce, 6'lı İttifakı hedef aldı. İnce, "Şunu söyleyeyim 6'sından biri çıkıp da ben bu Erdoğan'ı yenerim düşün peşime diyemiyor" diye konuştu.