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Giriş Tarihi: 10.8.2022

Pençe-Kilit şehidi dualarla toprağa verildiS

TAHİR ÖZÇELİK TAHİR ÖZÇELİK
Pençe-Kilit şehidi dualarla toprağa verildiS
IRAK'IN kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 3 Ağustos'ta PKK'lı teröristlerce yerleştirilen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu yaralanan ve sevk edildiği Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavisi devam eden Piyade Uzman Çavuş Halil Koç önceki gece şehit oldu. Malatya'daki baba evine getirilen şehit Halil Koç için helallik alındı. Şehidin cenazesi daha sonra tören için şehir mezarlığına getirildi. Kılınan cenaze namazının ardından şehidin cenazesi dualarla toprağa verildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şehit Uzman Çavuş Halil Koç'un ailesine taziye mesajı gönderdi.
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Pençe-Kilit şehidi dualarla toprağa verildiS
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