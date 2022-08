PKK'nın sözde elebaşı Karasu isyan etti! "Türkiye söz konusu olunca ses çıkaramıyorsunuz"

"SURİYE'NİN KUZEYİNDE SİHALARIN DESTEĞİYLE..."

Karasu sözlerini şöyle sürdürdü: "Türk Devleti'nin sadece PKK'ya düşman olduğunu söylemek, aptallıktır. Şunu söylemediler mi defalarca? 'Kuzey Irak'ta yaptığımız hatayı, Suriye'nin kuzeyinde yapmayacağız.' Bunun için saldırıyor. Şu an savaş tüm hızıyla sürüyor. Rusya-Ukrayna arasında bile savaşın hızı kesilmiş, zaman zaman top atışları var. Metina, Zap, Avaşin savaş her saniye sürüyor. Her gün onlarca defa bombardıman yapıyor. Onlarca defa bütün (terörist) alanları savaş ve keşif uçaklarıyla bombalanıyor. Savaş böyle sürüyor. Zaten keşif ve savaş uçakları olmasa belki böyle bir iki yerinde bazı yerler de böyle bunu başarmışlar. Cem arkadaş zaten söyledi. 60 kilometre derinlikte, askerler ve savaş uçaklarının kontrolünde, güvenlik sağlanmasında, SİHA'ların desteğinde, birkaç yüz kilometre uzunluktaki bir alanda savaş sürüyor. Türk devletinin bu savaşı karşısında herhangi bir komşu devlet dayanamazdı.