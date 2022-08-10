Şehit Eren Bülbül’ün annesi: Acım taze daha da derinleşiyor





'OĞLUMUN KOKUSUYLA YATIYORUM'

Şehit oğlunun resimleriyle hasret giderdiğini söyleyen Bülbül, "Binlerce insan ziyarete geliyor, sohbet ediyorum. Bir nebze de olsa yüreğimin şişi iniyor. Allah'ım bana dayanma gücü versin. Allah'ım bana biraz daha ömür verse de Eren'imden küçük kız çocuklarım var; onları biraz daha büyütmeye çalışsam. Unutulmuyor; oğlumun resimleriyle, kokusuyla yatıyorum. Rüyalarıma giriyor. Acım bitmez. Ne zamanki ben de rahmetli olurum, burada yatarım o zaman biter. Eren'imin çektiklerini, burada da unutamam. İnşallah burada da yüz yüze gelip 'Yedirip içiremedim, giydiremedim. Hakkını helal et oğlum' derim" diye konuştu.