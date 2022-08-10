Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 06 Ağustos 2022 tarihinde arama tarama faaliyeti sırasında meydana gelen EYP patlaması sonucu yaralanan ve Gülhane Eğitim Araştırma Hastanesi'nde tedavisi devam İs.Uzm.Onb. Mustafa Demir, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 09 Ağustos 2022 tarihinde şehit oldu.

Şehit Demir'in naaşı Ankara Etimesgut havaalanında düzenlenen törenin ardından Uçakla memleketi Adıyaman'a getirildi. Havaalanında şehidi İl protokolünün yanı sıra şehit yakınları ve çok sayıda vatandaş karşıladı.

Havaalanından alınan Şehidin Naaşı Besni ilçesine getirildi. İkindi namazına müteakip Besni Mehmet Erdemoğlu Camiinde önünde tören düzenlendi. Şehidin Cenaze namazını Adıyaman İl müftüsü Mehmet Taştan kıldırdı, cenaze namazı sonrası Müftü Taştan, herkesten helallik istedi.

Şehit Uzman Onbaşı Mustafa Demir son yolculuğuna uğurlandı | Video

Adıyaman'ın Besni ilçesinde düzenlenen törene Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, Sağlık Bakan Yardımcısı Tolga Tolunay, TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Ahmet Aydın, CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere, İl Jandarma Komutanı Albay Bilgihan Yeşilyurt, Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, İl Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder, Besni Kaymakamı Nazlı Demir, AK Parti Adıyaman İl Başkanı Mehmet Dağtekin, İlçe Başkanı Mustafa Alkayış, AK Parti Besni İlçe Başkanı İsmail Sümer, Adıyaman Üniversitesi Rektörü Mehmet Turgut, Şehit yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Kılınan cenaze namazının ardından Besni ilçesine bağlı Dörtyol köyüne götürülen şehidin naaşı burada dualarla toprağa verildi.

Osman ve Melihat Demir çiftinin 5 çocuğundan biri olan 24 yaşındaki Uzman Onbaşı Mustafa Demir'in 3 yıl önce orduya katıldığı ve Bekar olduğu öğrenildi.