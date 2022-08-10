Haberler Gündem Haberleri SON DAKİKA | PKK'ya ağır darbe! 9 terörist etkisiz hale getirildi
Giriş Tarihi: 10.8.2022 10:34 Son Güncelleme: 10.8.2022 10:36

SON DAKİKA | PKK'ya ağır darbe! 9 terörist etkisiz hale getirildi

SON DAKİKA | PKK’ya ağır darbe! 9 terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanlığı Mardin hudut hattında saldırı ve sızma girişiminde bulunan 9 PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirildi.

Türk Silahlı Kuvvetleri PKK'ya üst üste darbeler indirmeye devam ediyor. Son olarak Mardin hudut hattında saldırı girişiminde bulunan 9 PKK'lı daha etkisiz hale getirildi.

MSB'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: Suriye'nin kuzeyinden Mardin hudut hattımıza saldırı ve sızma girişiminde bulunan 9 PKK/YPG'li terörist daha Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi. Teröristlere güçlü şekilde karşılık vermeye devam edeceğiz!

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SON DAKİKA | PKK'ya ağır darbe! 9 terörist etkisiz hale getirildi
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