SON DAKİKA | PKK’ya ağır darbe! 9 terörist etkisiz hale getirildi

Türk Silahlı Kuvvetleri PKK'ya üst üste darbeler indirmeye devam ediyor. Son olarak Mardin hudut hattında saldırı girişiminde bulunan 9 PKK'lı daha etkisiz hale getirildi.

MSB'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: Suriye'nin kuzeyinden Mardin hudut hattımıza saldırı ve sızma girişiminde bulunan 9 PKK/YPG'li terörist daha Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi. Teröristlere güçlü şekilde karşılık vermeye devam edeceğiz!