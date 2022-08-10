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Giriş Tarihi: 10.8.2022 22:42 Son Güncelleme: 10.8.2022 22:45

TBMM Başkanı Şentop'un acı günü: Dayısını son yolculuğuna uğurladı

DHA
TBMM Başkanı Şentop’un acı günü: Dayısını son yolculuğuna uğurladı

Tekirdağ'da yaşayan ve bir süredir hastanede tedavi gören TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un dayısı İbrahim Sakaoğlu, yaşamını yitirdi. Şentop, Tekirdağ'da cenaze törenine katılarak, dayısını son yolculuğuna uğurladı.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un dayısı İbrahim Sakaoğlu (80) tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Sakaoğlu için, ikindi namazına müteakip Orta Cami'de kılınan cenaze namazına Mustafa Şentop, AK Parti Tekirdağ Milletvekili Çiğdem Koncagül, Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, Edirne Valisi Hüseyin Kürşat Kırbıyık, Kırklareli Valisi Birol Ekici, aile üyeleri ve vatandaşlar katıldı. Cenazeye katılanlar Şentop'a başsağlığı diledi.



İbrahim Sakaoğlu, kılınan cenaze namazının ardından Nusratlı Mahallesi Mezarlığı'nda toprağa verildi.

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TBMM Başkanı Şentop'un acı günü: Dayısını son yolculuğuna uğurladı
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