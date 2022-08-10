Yunanistan’ın, göçmenleri Türk kara sularına ittiği anlar görüntülendi

Milli Savunma Bakanlığı, Ege Denizi'nde düzensiz göçmenlerin, Yunanistan unsurlarınca lastik bota transfer edilerek Türk kara sularına itildiğini, bu anların Deniz Kuvvetleri'ne ait insansız hava aracı ile tespit edildiğini açıkladı.Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Ege Denizi Sisam Adası doğusunda, 9 Ağustos 2022 tarihinde Yunanistan'a ait sahil güvenlik botu tarafından, düzensiz göçmenlerin lastik bota transfer edilerek Türk kara sularına itildiği, Deniz Kuvvetlerimize ait İHA ile tespit edildi.

Durum ivedilikle Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bildirilerek düzensiz göçmenlerin, Sahil Güvenlik unsurları tarafından kurtarılması sağlandı" denildi.