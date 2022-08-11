Afet sonrası Türkiye farkı

Bir yıl önce bugün 11 Ağustos 2021'de, Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde sel felaketi yaşandı. Bozkurt'un ortasından geçen Ezine Çayı'nın, geçen yıl şiddetli yağışların ardından taşması sonucu 65 kişi yaşamını yitirdi, onlarca bina zarar gördü. Ev ve işyerlerini su bastı. Devletin kurumları sel felaketinin ardından seferber oldu.Bakanlar, Bozkurt ilçesine gitti ve çalışmaları organize etti. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) koordinesinde sivil toplum örgütleri de mağdur vatandaşlarımıza yardım elini uzattı.Ev ve işyerleri zarar gören vatandaşlara yardımlar yapıldı. Devlet mağdur olan vatandaşlara yeni konut ve işyerlerinin inşası için harekete geçti. Bir yıl bile olmadan afetzedeler için yapılan modern konutlar büyük ölçüde bitti. Devlet, yaptığı hizmetle vatandaşın yanında olduğunu bir kez daha gösterdi.Bozkurt ilçesine 76 milyon 224 bin TL acil yardım ödeneği gönderildi. İlçeye 39 yaşam konteyneri ve 34 duş konteyneri konuldu. Kastamonu'da 244 ağır hasarlı konut, 59 orta hasarlı konut olduğu tespit edildi.1480 vatandaşımız tahliye edildi. Sel felaketinin olduğu dönemde aile tipi çadırlar konuldu. Devlet sel mağdurlarını geçici konutlara yerleştirdi.Türkiye sel felaketinin yaralarını üzerinden bir yıl bile geçmeden sararken, Batı Karadeniz'deki sellerden yaklaşık 1 ay önce 14-15 Temmuz 2021 tarihlerinde sel felaketi yaşayan Almanya, ortaya çıkan yıkım karşısında çaresiz kaldı. Almanya'nın Rheinland-Pfalz ve Kuzey Ren Vestfalya (KRV) eyaletlerinde meydana gelen ve 134 kişinin hayatını kaybettiği sel felaketinin yaraları halen sarılamadı.Almanya'da geçen yıl temmuz ayında aşırı yağışların neden olduğu sel ve su baskınlarında adeta felaket yaşandı. Bad Neuenahr-Ahrweiler ve buraya bağlı kasabalarda milyarlarca euro'luk hasar meydana geldi. Evler, araçlar ve altyapıda ağır hasar oluştu, onlarca can kaybı yaşandı. Almanya devleti, afet sonrası bölge insanlarının su ve gıda başta olmak üzere yaşamsal ihtiyaçlarını karşılamakta ve bölgeye yardım göndermekte aciz kaldı. Yardımlar engellere takıldı. Devletin bürokratik işlemlerinin yavaş ilerlemesi ve sigorta şirketlerinin yetersizliği Almanlara çaresizlik olarak geri döndü.Bölgedeki mahrumiyet afetin üzerinden bir yıl geçmesine rağmen sürüyor. Almanya afet bölgesinde bir yıldır tek çivi bile çakamadı. Selde zarar gören evler halen kullanılamaz bir halde dururken, sokak ve caddelerdeki altyapı çalışmaları ise çok ağır ilerliyor. Ahrweiler kentinde halen birçok vatandaş, elektrik ve su hizmetinden mahrum yaşamını sürdürüyor.GEÇEN yıl sel afetinin yaşandığı Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde, 2 bine yakın afetzede güvenli bölgelere tahliye edildi. Devlet ve millet el ele verip afet sonrası yaşanan zorlukların üstesinden geldi. Ülkenin dört bir yanından afet bölgesine ulaşan gönüllüler, su ve erzak taşıdı, çadırlar kurdu. 1262 aileye 135 milyon 472 bin TL nakdi yardım yapılırken, 47 milyon 602 bin TL de eşya yardımında bulunuldu. Teslim edilenlerin dışında yapımı hızla devam eden yeni konutlar da önümüzdeki günlerde sahiplerine teslim edilecek. Sanayi sitesinde inşa edilen dükkânlar tamamlandı. İlçede 5 ayrı noktada inşa edilen 649 konut kasım ve aralık aylarında mağdurlara teslim edilecek.Dünyanın ekonomik anlamda en refah ülkelerinden biri olan AB'nin lokomotifi Almanya, gerek afet sırasında, gerekse sonrasında tam anlamıyla sınıfta kaldı. Yeterli arama kurtarma çalışmaları yapılmadığı için selde kaybolan insanların cesetleri, haftalar sonra tarlalardan toplandı. Aradan bir yıldan fazla zaman geçti, Bad Neuenahr ve çevre kasabalarda enkazlar hâlâ temizlenemedi, yıkılan evler onarılmadı. Devlet, selzedelere gerekli yardımları yapmadı, evsiz kalan insanlar kendi başının çaresine bakmak zorunda kaldı. Her şeyini kaybeden insanlar için bağış paralarıyla, aylar sonra ancak geçici konutlar tahsis edilebildi. Selin vurduğu Sinzig'de belediye, bağış paralarıyla alınan geçici konutlar için insanlardan aylık 450 euro "kullanım ücreti" almaya başladı. Yardımların ve bağış paralarının yüzde 80'i hâlâ mağdurlara ulaştırılmadı. Bu süre içinde 20 kişi çaresizlikten intihar etti, en az 32 kişi intihar teşebbüsünde bulundu. Sahipsiz kalan ve devlete karşı öfkeli olan bölge halkı, önümüzdeki kışı nasıl geçireceğini kara kara düşünüyor.