AİHM’in kararını Türk mahkemesi uyguladı

13. Büyükelçiler Konferansı'nda konuşan Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin (AİHM) Osman Kavala hakkındaki kararına ilişkin "Türkiye, AİHM kararlarına, bu kararlara uymayı taahhüt eden ülkeler içerisinde oran itibarıyla en yüksek şekilde uyan ülkedir. AİHM kararlarına uymayı taahhüt eden ülkelerin toplamının uyma oranı yüzde 80.14, Türkiye'nin uyma oranı 87.90'dır, yaklaşık yüzde 88. Biz bugüne kadar AİHM'in kararlarına uyduk ve uyguladık. Osman Kavala hakkında AİHM'in verdiği hak ihlali kararını da Türk mahkemesi uygulamış ve uymuştur" dedi. Bozdağ, Türkiye'nin 2012'den 2022'ye kadar yabancı ülkelerden terör suçları kapsamında 1998 adli yardımlaşma talebinde bulunduğuna değinerek şöyle devam etti: "Şu ana kadar 735'i reddedilmiş, 18'i kabul edilmiş, diğerlerinin cevabı daha yok. AB üyesi ülkelere baktığımızda terör suçlarından AB üyesi ülkelerden 893 talebimiz olmuş, bunlardan sadece 4'ünü kabul etmişler, 500'ünü reddetmişler. Diğer bir kısmı, hitam bulmuş, ölüm veya Türk mahkemelerinde davanın sonuçlanması nedeniyle. 4 tane kabul, 500 ret. ABD'den 2012-2022 arası 236 terör suçlarından iade talebinde bulunmuşuz, 20 tanesine ret vermişler, hiçbir tanesini kabul etmemişler"