AK Parti’den Kılıçdaroğlu’na seçmen güvenliği tepkisi: Verileri nerden ve nasıl aldın?

Kılıçdaroğlu'nun YSK'nın dahi elinde olmadığını iddia ettiği bilgilere gerçekten ulaştıysa bunun Türk Ceza Kanunu'na göre bir suç olduğunu aktaran Yavuz, "Kılıçdaroğlu, o bilgilerin çok da mahrem ve kişisel olduğunu da dile getiren bir üslupla bunu söylüyor. YSK'dan alınan bilginin dışında bir bilgiyi kast ediyorsa Kılıçdaroğlu'nun, Türk Ceza Kanunu 136. Maddesi kapsamında çok net bir suç işlediği de ortadadır ve soruşturma başlatılmalıdır" dedi. Konu ile ilgili SABAH'a konuşan Yavuz şunları söyledi:
ALGI OLUŞTURMAYA ÇALIŞTI
Ortada bir algı operasyonu var. Kılıçdaroğlu, hesap etmeden algı oluşturmaya çalıştı. 'Biz güçlüyüz, bize el altından veriler geliyor, kimsenin sahip olmadığı bilgilere sahibiz' algısını oluşturmak istedi ama bunu oluştururken bu sefer çuvalladı, suç işledi ve köşeye sıkıştı, daha önce söylediği yalanlar ortaya çıktı.
BİLGİLERİN NEREDEN NASIL ALDIĞINI AÇIKLA
Sayın Kılıçdaroğlu'nun, bu bilgileri hangi yolla elde ettiğini nasıl sakladığını, bu bilgileri hangi amaçla kullanacak olduğunu söyleme borcu var. Kılıçdaroğlu eğer suç işlemediğini ifade ediyorsa millete kastını açıklama mecburiyeti var. YSK'nın elinde olmayan bilginin Kılıçdaroğlu'nun elinde olması gerçekten zor.
AK Parti olarak Kılıçdaroğlu'na soruyoruz:
*YSK'da bile olmayan kişisel verileri ihtiva eden bu bilgileri nereden ve nasıl ele geçirdiniz?
*YSK'da yok da siz de nasıl var?
*Bu bilgileri kimden ve hangi yoldan aldınız?
*Gizli kişisel bilgileri yasal olmayan yolla ele geçirmekle övünen biri ya devletin başına geçse acaba neler yapar?
*Bunun suç olduğu hesaba katmadan bunu ele geçirmekle övünen kişi aslında seçim güvenliğinden de bir yandan bahsederken seçim güvenliğine halel getirdiğini hesaba katmaz mı?
*Şu ana kadar hep kimi bulsalar seçmen yapıyorlar diyorlardı. Peki, bu yalanı şimdi nereye koyacağız?
*Kılıçdaroğlu'nun hem AK Parti'den hem de MHP'den bir özür borcu yok mu?
*Seçim güvenliği sebebiyle AK partiyi suçlayanlar bu davranışıyla kendileri seçim güvenliğini tehlikeye koymuyorlar mı?
* YSK'da bile olmayan veriler bizde var derken kişisel verilerin kendilerinin kasasında olduğunu ima edenler Türk Ceza Kanununun 136. Maddesine göre bunun bir suç olduğunu bilmiyorlar mı?
YAZICI: HER AÇIDAN ARIZALI SÖYLEM
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı da sosyal medya hesabından, "CHP Genel Başkanı'nın "Bizim elimizdeki seçmen bilgileri YSK'da bile yok' söylemi her açıdan arızalı Seçmen bilgileri, Kişisel Verileri Koruma Kanunu'yla koruma altındadır. İhlal eden suç işlemiş olur. Bilmeden ihlal 'bilgisizliği', bilerek icrası suç işleme kastını gösterir. YSK, çok partili demokratik hayatın vazgeçilmez bir kurumudur. Bugüne kadar yapılan seçimleri yasalara ve nesnel kriterlere göre başarıyla yürütmüş, demokrasimizin gelişmesine katkı sağlamış Anayasal kurumların başında yer alır. Hiçbir söylem bu gerçeği değiştirmez" paylaşımında bulundu.