AK Parti’den Kılıçdaroğlu’na seçmen güvenliği tepkisi: Verileri nerden ve nasıl aldın?





AK Parti olarak Kılıçdaroğlu'na soruyoruz:

*YSK'da bile olmayan kişisel verileri ihtiva eden bu bilgileri nereden ve nasıl ele geçirdiniz?

*YSK'da yok da siz de nasıl var?

*Bu bilgileri kimden ve hangi yoldan aldınız?

*Gizli kişisel bilgileri yasal olmayan yolla ele geçirmekle övünen biri ya devletin başına geçse acaba neler yapar?

*Bunun suç olduğu hesaba katmadan bunu ele geçirmekle övünen kişi aslında seçim güvenliğinden de bir yandan bahsederken seçim güvenliğine halel getirdiğini hesaba katmaz mı?