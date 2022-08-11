Bakan Kurum, Kastamonu’daki sel felaketinin yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Kastamonu'daki sel felaketinin yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı mesajında, afetten zarar gören tüm yerlerde vatandaşları yeni evlerine kavuşturduklarını, çocukların zihninden o acı görüntüleri de sildiklerini belirtti.

Selden zarar gören şehirlerde şimdi yeni bir hayat başladığına dikkati çeken Kurum, "Şu anda Kastamonu Bozkurt, Sinop Ayancık ve Bartın'da sağlıklı ve güvenli 1196 konut ve yöresel mimariye uygun köy evlerimizin inşasında artık son aşamaya geldik. Etaplar halinde konutlarımızı yeni sahiplerine teslim edeceğiz. Yeni Bozkurt için inşa ettiğimiz meydanımızın hemen yanındaki yeni ticaret alanımızda ilk dükkanlar açıldı, diğer dükkanlara dair çalışmalarımız sürüyor." bilgisini paylaştı.

Kurum, Kastamonu, Abana ve Bozkurt'ta selde hasar gören tüm sanayi sitelerinin inşaatını tamamladıklarını da bildirdi.

"DEVLETİMİZ VE MİLLETİMİZ BİR OLDU, BERABER OLDU"

Kastamonu'da tarihte görülmemiş bir sel felaketinin yaşandığını belirten Bakan Kurum, şunları kaydetti:

"82 canımızı toprağa verdik. Üzerinden tam bir yıl geçmiş olmasına rağmen yaşadığımız acı, yüreklerimizde hala ilk günkü gibi taze. Sel felaketi nedeniyle vefat eden tüm kardeşlerimize Cenab-ı Allah'tan rahmet, yakınlarına bir kez daha başsağlığı diliyorum. Ülkemizde sıklığı ve şiddeti artan tüm afetlerde olduğu gibi Kastamonu'daki sel felaketinin ilk anından itibaren devletimiz ve milletimiz bir oldu, beraber oldu. İlk andan itibaren milletimiz için seferber olduk. Kardeşlerimizin acılarını paylaştık. Afetzede vatandaşlarımızın en ufak bir mağduriyet dahi yaşamamaları için kira, eşya ve taşınma yardımlarımızı yaptık. Arama kurtarma, yardım, hasar tespit ve proje çalışmalarımızı olabilecek en hızlı sürede tamamladık.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı olarak Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, milletimizin her daim yanında olmaya devam edeceğiz. Evlatlarımızın mutlu, sağlıklı, güvenli yarınları için tüm imkanlarımızı seferber etmeyi en büyük vazifemiz olarak görmeyi sürdüreceğiz; gece gündüz demeden çalışacağız. Bir kez daha, yaşadığımız tüm afetlerde yitirdiğimiz canlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Rabbim cennet vatanımızı ve bu aziz milleti her türlü afetten muhafaza eylesin."