Bakan Nebati'den CHP'li Faik Öztrak'a belgeli yanıt! "Eksik bilgiyle gerçeği çarpıtma çabanız asla kabul edilemez"

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak'ın Kur Korumalı Mevduat (KKM) Sistemi'ne yönelik eleştirilerine Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Twitter hesabından yaptığı paylaşımla yanıt verdi.

"EKSİK BİLGİYLE GERÇEĞİ ÇARPITMA ÇABANIZ ASLA KABUL EDİLEMEZ"

"Sorumsuzca yaptığınız açıklamalara partinizin siyaset çizgisini bildiğimiz için artık hiç şaşırmıyoruz." diyen Bakan Nebati, "Ancak büyük resmin sadece bir köşesini gösterip eksik bilgiyle gerçeği çarpıtma çabanız asla kabul edilemez." ifadelerini kullandı.

"CUMHURİYET TARİHİMİZİN REKORLARINI KIRMAYA DEVAM EDİYORUZ"

Bakan Nebati, "Her şeyden evvel sizin pervasızca 'uyduruk' diye tabir ettiğiniz model kapsamında ve gelişen koşullara göre devreye aldığımız uygulamalar sayesinde üretimde, büyümede, ihracatta ve istihdamda Cumhuriyet tarihimizin rekorlarını kırmaya devam ediyoruz." dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"İhracatımızdaki önemli artışa rağmen cari dengedeki bozulmanın ana sebebi küresel çalkantılar sonucunda enerji emtialarında son 2 yıldan bu yana gerçekleşen astronomik fiyat artışlarıdır.

Örneğin dünyada doğalgaz fiyatları salgın başlangıcı olan 2020 yılından bu yana 10 kattan daha fazla bir artış göstermiştir.