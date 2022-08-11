İçişleri Bakanı Süleyman Soylu duyurmuştu! O terörist böyle yakalandı

İstanbul Emniyeti'ne bağlı olan Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri; bölücü terör örgütü PKK'ya yönelik çok önemli bir operasyon düzenledi. Tespitleri İstanbul Emniyet İstihbarat Şube Müdürlüğü Polisleri yaptı. İstihbarat Polisleri'nin tespitlerine göre; bölücü terör örgütü PKK'nın sözde "Özel Kuvvetler Timi" içerisinde faaliyet yürüten ve bölücü terör örgütü PKK içerisinde "Xalit Seydo Botan Gever" kod adını kullandığı tespit edilen 26 yaşındaki Mehdi Mıhçı'nın terör saldırısı düzenlemek üzere İstanbul'a geldiği tespit edildi.