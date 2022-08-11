Haberler Gündem Haberleri İçişleri Bakanı Süleyman Soylu duyurmuştu! O terörist böyle yakalandı
Giriş Tarihi: 11.8.2022 17:30 Son Güncelleme: 11.8.2022 17:31

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu duyurmuştu! O terörist böyle yakalandı

EMİR SOMER EMİR SOMER
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu duyurmuştu! O terörist böyle yakalandı

Bölücü terör örgütü PKK üyesi üç kişi yakalandı. Gözaltına alınan teröristler arasında; bölücü terör örgütü PKK içerisinde örgüt üyelerine bomba eğitimi verdiği ve terör saldırısı düzenlemek üzere İstanbul'a geldiği iddia edilen terörist de var. İstanbul Emniyet İstihbarat Şubesi ve Terörle Mücadele Şubesi'nin başarılı operasyonunu İçişleri Bakanı Süleyman Soylu "Emniyet İstihbarat ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü'müze tebrikler" notuyla paylaştı. O teröristin yakalanma anının fotoğrafları da ortaya çıktı.

İstanbul Emniyeti'ne bağlı olan Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri; bölücü terör örgütü PKK'ya yönelik çok önemli bir operasyon düzenledi. Tespitleri İstanbul Emniyet İstihbarat Şube Müdürlüğü Polisleri yaptı. İstihbarat Polisleri'nin tespitlerine göre; bölücü terör örgütü PKK'nın sözde "Özel Kuvvetler Timi" içerisinde faaliyet yürüten ve bölücü terör örgütü PKK içerisinde "Xalit Seydo Botan Gever" kod adını kullandığı tespit edilen 26 yaşındaki Mehdi Mıhçı'nın terör saldırısı düzenlemek üzere İstanbul'a geldiği tespit edildi.



ÜZERİNDE SAHTE KİMLİK DE BULUNDU

2014 yılında bölücü terör örgütü PKK'nın kırsal alanına katılan ve "Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak" suçundan aranan Mehdi Mıhçı'nın bölücü terör örgütü PKK'nın içerisinde örgüt üyelerine bomba eğitimi verdiği iddia edildi. Üzerinden Nur Muhammed Bultan adına düzenlenmiş sahte kimlik bulunan Mehdi Mıhçı, yanında bulunan Civan A. (26) ile birlikte İstanbul'un Fatih İlçesi'nde yakalanarak gözaltına alındı.

Mehdi Mıhçı ile irtibatlı olduğu saptanan Kerem Ş. (43) de Manisa'nın Akhisar İlçesi'nde yakalanarak gözaltına alındı ve İstanbul'a getirildi. Mehdi Mıhçı adlı teröristin yakalanma anının fotoğrafları ortaya çıktı.



"İSTANBUL EMNİYETİ'NE TEBRİKLER"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün başarılı operasyonunu "Emniyet İstihbarat ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü'müze tebrikler" notuyla paylaştı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamaya "Murat Karayılan'ın talimatıyla İran üzerinden Türkiye'ye geçen, PKK'nın sözde özel kuvvetlerine mensup, bomba eğitimi veren, İstanbul'da eylem yapmak ve yaptırmak üzere gelen "Seydo Botan Gever" kod adlı Mehdi Mıhçı, başarılı bir operasyonla ve sahte kimlikle İstanbul'da yakalandı" yazdı.

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu duyurmuştu! O terörist böyle yakalandı
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