Bakan Soylu’dan Kılıçdaroğlu’na Kağıttepe’li gönderme: Bu hataya tekrar düşmemiş olursunuz

Bakan Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun, "Bizim elimizdeki seçmen bilgileri, Yüksek Seçim Kurulu'nun elinde yok." ifadeleri, bugün genel başkan yardımcıları tarafından yalanlanamadığı için düzeltilmeye çalışıldı. Bu, CHP açısından sevindirici bir gelişme olabilir, hepimiz insanız ve hata yapabiliriz!" ifadelerini kullandı.

"GÜÇ ZEHİRLENMESİ YAŞIYOR"

Bakan Soylu paylaşımında şu sözlere yer verdi: "Bazen siyasette, konuşma şehveti ve güç zehirlenmesi ile bu tür durumlar yaşanabilir. Bundan vazgeçmek de bir erdemdir. CHP Genel Başkan Yardımcıları, bugün yaptığı açıklama ile CHP Genel Başkanı'nın ifade ettiği sözlerin doğru olmadığını, yani kendilerinde YSK'dan daha fazla bilgi olmadığını net bir şekilde ortaya koymuş, ellerinde bulunan bilgilerin YSK'nın siyasi partiler ile paylaştığı seçmen kütüğü bilgisi analizi olduğunu, ifade etmeye çalışmışlardır.

"ÖZÜR DİLESEYDİ HALKIMIZ KABUL EDERDİ"

Aslında bu; 'Bizim Genel Başkanımız yanlış bir cümle söyledi ve biz bunu tevil ediyoruz, düzeltiyoruz.' demektir. Keşke bunu, kamuoyunda seçmen listeleri konusunda büyük bir iddia ile şaibe oluşturmaya çalışan Kemal Kılıçdaroğlu yapmış olsaydı ve çağrımıza cevap verip, "özür" dileseydi. Halkımız bilgedir, inanıyoruz ki bu yanlışı mazur görür, özrünü kabul ederdi.

"SEÇMEN KÜTÜKLERİ PARTİLER İLE 2 KEZ PAYLAŞILIR"

Bu vesileyle Genel Başkanlarını düzeltme açıklaması yapan, CHP Genel Başkan Yardımcısı kardeşimize iki çift sözüm var: Elbette Türkiye ilk kez seçime gitmiyor. YSK tarafından ilgili mevzuat çerçevesinde seçmen kütükleri bir seçim döneminde seçime girmeye hak kazanan siyasi partiler ile 2 kez paylaşılır.

"CHP İLK KEZ BÖYLE BİR ÇALIŞMA YAPIYOR"

Siyasi partilere bu seçmen listesinin verilmesinin amacı kontrol etmeleri, varsa hataların düzeltilmesi ve seçim çalışmalarını yapabilmelerinin temini içindir. Anlaşılıyor ki CHP, böyle bir çalışmayı ilk kez yapıyor. Elbetteki partiler seçmen kütükleri üzerinden analiz, günümüzün deyimiyle veri madenciliği yapabilirler. Belki Genel Başkan Yardımcısı kardeşimiz eski uygulamayı bilmiyor olabilir; bugün siyasi partilerin genel merkezlerine verilen listeler biz gençlik kollarındayken, ilçe seçim kurulu tarafından seçime girmeye hak kazanan siyasi partilerin ilçe teşkilatlarına gönderilirdi. Yine her ilçe teşkilatı, aynı usulle bu çalışmaları yapardı. Bunun yani sıra bütün seçimlerde seçmen listeleri askıya çıkar; muhtarlar, seçmenler ve siyasi partiler tarafından bu listeler kontrol edilir, adres yanlışlıkları vb. maddi hatalar varsa, düzeltilir.

"KILIÇDAROĞLU BOYUNDAN BÜYÜK LAF ETMİŞ"

Anlıyoruz ki Kemal Kılıçdaroğlu, boyundan büyük laf etmiş, partisi de bugün yaptığı açıklamayla usül bilmeyen Kılıçdaroğlu'nu kurtarmak için uğraşmıştır.Sayın Kılıçdaroğlu; Nüfus ve Vatandaşlık işleri Genel Müdürlüğümüz MERNİS üzerinden YSK'ya veri aktarımının teknik detaylarını bir basın açıklamasıyla anlatacak. Belki bu açıklamayı okursanız seçmen kütüklerinde nasıl bir uygulama yapıldığını öğrenir ve bu hataya tekrar düşmemiş olursunuz.

"KENDİNE OY DAHİ KULLANAMAMIŞTI"



Hatırlayabildiğim kadarıyla bir zamanlar İBB adayı olan Kemal Kılıçdaroğlu, bu bilgiçliklerinden dolayı "Kağıttepe"de(!) kendine oy dahi kullanamamıştı."