Hakkari’de şehit olan Piyade Uzman Çavuş’un cenaze töreninde gözyaşları sel oldu

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Irak'ın kuzeyinde yürüttüğü Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlerin taciz ateşi sonucu 25 yaşında şehit olan Piyade Uzman Çavuş Mahsun Şimşek'in Türk Bayrağına sarılı naaşı uçakla Gaziantep'e getirilen naaşı Gaziantep Havalimanı'nda ailesi, Vali Davut Gül ve şehir protokolü tarafından karşılandı. Burada yapılan törenin ardından şehidin naaşı helallik alınması için Gazikent mahallesindeki evine götürüldü.
Burada helallik alınmasının ardından şehidin naaşı, Yeşilkent Mezarlığı'na getirildi. Öğle namazına müteakiben Gaziantep İl Müftüsü Hüseyin Hazırlar'ın kıldırdığı cenaze namazının ardından şehit Mahsun Şimşek'in cenazesi mezarlıktaki şehitliğe defnedildi.
Törene, şehidin ailesinin yanı sıra Vali Davut Gül, AK Parti Gaziantep milletvekilleri Ali Şahin, Abdullah Nejat Koçer, Mehmet Sait Kirazoğlu, Derya Bakbak, Müslüm Yüksel, AK Parti Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın, İYİ Parti Gaziantep Milletvekili İmam Hüseyin Filiz, 6. Kolordu Komutanı Korgeneral Metin Tokel, 5. Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Hacı Halil Osma, İl Emniyet Müdürü Mustafa Emre Başbuğ, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hidayet Arıkan ile diğer protokol üyeleri ve silah arkadaşları katıldı.
6 çocuklu Şimşek ailesinin en büyük çocuğu olan şehidin bir kardeşinin de asker olduğu ve annesini küçük yaşta kaybettiği öğrenildi. Baba Erol Şimşek'in metanetini koruduğu törende şehidin küçük kardeşleri gözyaşlarına boğuldu. Sağlık görevlileri ve askeri personelin desteğiyle ayakta durabilen şehidin kardeşlerinin ağabeylerinin tabutuna bakışları yürek yaktı.