Hakkari’de şehit olan Piyade Uzman Çavuş’un cenaze töreninde gözyaşları sel oldu

6 çocuklu Şimşek ailesinin en büyük çocuğu olan şehidin bir kardeşinin de asker olduğu ve annesini küçük yaşta kaybettiği öğrenildi. Baba Erol Şimşek'in metanetini koruduğu törende şehidin küçük kardeşleri gözyaşlarına boğuldu. Sağlık görevlileri ve askeri personelin desteğiyle ayakta durabilen şehidin kardeşlerinin ağabeylerinin tabutuna bakışları yürek yaktı.