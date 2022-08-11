İstanbul Valisi Ali Yerlikaya’dan Eren Bülbül’ün şehadetinin 5. yılında anlamlı mesaj

Trabzon'un Maçka ilçesinde, 2017 yılında PKK'lı teröristlerin erzak çaldığını ihbar edip, güvenlik güçlerine yer gösterirken açılan ateşle Eren Bülbül ile Jandarma Astsubay Başçavuş Ferhat Gedik, teröristlerin açtığı ateşle şehit olmuştu. Şehit Eren Bülbül için ölümünün 5.yıl dönümünde Maçka ilçesindeki mezarı başında anma programı düzenlenirken İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'da sosyal medya hesabından Eren Bülbül'ün ölüm yıldönümünü anarak üzüntülerini dile getirdi.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Henüz 15'inde, şehâdete eren kahramanımız Eren Bülbül, Onun yokluğunun acısı, Annesi gibi Milletimizin yüreğinde hâlâ taptaze… Ebediyete Uurlayışımızın 5.yılında, Eren evlâdımızı rahmet ve saygıyla anıyorum. Ruhu şad, makâmı âli olsun. İyiki varsın Eren" dedi.