Kendine bol kepçe işçilere ise kaşıkla! Mansur Yavaş çalışanlarına asgari ücreti bile çok gördü

İbrahim Karaca (ABB AK Parti Bala Meclis Üyesi): Sayın Yavaş, verilen söz gönülden olmayınca sonuç böyle oluyor. Sayın Yavaş size önce sözünüzü hatırlatayım. "Ankara'da kimse aç yatağa girmeyecek" demiştiniz. Herkesi kucaklayacak, dertleri ile dertlenecektiniz. 'Hatta et parası verdim' diye bilboardlarda reklam yapmıştınız. İşçimiz asgari ücret almıyor. Belediyemizin işçisi asgari ücretin altında bir maaşla çalışıyor. İşçiye gelince neden böyle yaptınız? Acaba mensubu bulunduğunuz partilerin ilçe başkanlıklarında yapılan pazarlıklara istenen kontenjanlara yer açmak için bu arkadaşlarımızı çıkarmak mı istiyorsunuz?