PKK’ya bir darbe daha: 22 terörist etkisiz hale getirildi

Suriye'ninkuzeyinde terör örgütü PKK'ya yönelik başlatılan operasyonlar devam ederken, bir grup PKK/YPG'li terörist Mardin'de sınırın sıfır noktasında yer alan hudut hattına sızma ve saldırı girişiminde bulundu. Hudut hattında yer alan askeri birliklerin teröristleri fark etmesi üzerine komandolar operasyon başlattı. Ateş destek vasıtalarıyla yapılan operasyonda, 9 terörist etkisiz hale getirildi. Öte yandan Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerine saldırı girişimindeki 8 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi. MSB, Irak'ın kuzeyinde başarıyla devam eden Pençe- Kilit Operasyonu bölgesinde de 5 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Açıklamada, "Bütün terör inleri yerle bir edilecek, tek bir şehidimizin bile kanı yerde kalmayacak!" denildi.