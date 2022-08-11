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Giriş Tarihi: 11.8.2022 14:32 Son Güncelleme: 11.8.2022 14:40

Son dakika: Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Son dakika: Başkan Erdoğan’dan önemli açıklamalar

Son dakika haberi: Başkan Recep Tayyip Erdoğan DSİ Tarafından Yapımı Tamamlanan 34 Hidroelektrik Santralinin Açılış Töreni'nde önemli açıklamalarda bulunuyor.

Son dakika haberi: Başkan Recep Tayyip Erdoğan DSİ Tarafından Yapımı Tamamlanan 34 Hidroelektrik Santralinin Açılış Töreni'nde önemli açıklamalarda bulunuyor.

Başkan Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları;

Su dünyamızın ve insanlığın en kıymetli kaynaklarından birisidir. Yaşanabilir çevrenin vazgeçilmezi olan su kaynakları kuraklığın önüne geçer. Tüm canlıların hayat kaynağı olan suyun her damlasının değerini çok iyi bilmemiz gerekiyor.

HİDROELEKTRİK SANTRALLERİNİ ÜLKEMİZE KAZANDIRDIK

Su yenilenebilir bir kaynaktır. Türkiye gibi kaynakları sınırlı bir ülke için sudan elektrik üretimi sayesinde yurt içinde kalan paranın kalkınma planlarında kullanılması önemlidir. Kamunun bu yatırımlarla görevli kuruluşu yanında özel sektörü de hidroelektrik santralleri inşasına yönelttik. Yüksek kapasiteli hidroelektrik santrallerini ülkemize kazandırdık.

2 BUÇUK KAT ARTTIRDIK

Yusufeli Barajı da bitme aşamasına gelmiştir. Hidroelelektrik potansiyelimizi daha hızlı harekete geçirmek için tarihi bir adım attık. Hidroelektrik üretim kapasitemizi 2 buçuk kat arttırarak 110 milyar kilovatsaate çıkardık.


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Son dakika: Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar
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