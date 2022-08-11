Son dakika: Başkan Erdoğan’dan önemli açıklamalar

Son dakika haberi: Başkan Recep Tayyip Erdoğan DSİ Tarafından Yapımı Tamamlanan 34 Hidroelektrik Santralinin Açılış Töreni'nde önemli açıklamalarda bulunuyor.Su dünyamızın ve insanlığın en kıymetli kaynaklarından birisidir. Yaşanabilir çevrenin vazgeçilmezi olan su kaynakları kuraklığın önüne geçer. Tüm canlıların hayat kaynağı olan suyun her damlasının değerini çok iyi bilmemiz gerekiyor.Su yenilenebilir bir kaynaktır. Türkiye gibi kaynakları sınırlı bir ülke için sudan elektrik üretimi sayesinde yurt içinde kalan paranın kalkınma planlarında kullanılması önemlidir. Kamunun bu yatırımlarla görevli kuruluşu yanında özel sektörü de hidroelektrik santralleri inşasına yönelttik. Yüksek kapasiteli hidroelektrik santrallerini ülkemize kazandırdık.Yusufeli Barajı da bitme aşamasına gelmiştir. Hidroelelektrik potansiyelimizi daha hızlı harekete geçirmek için tarihi bir adım attık. Hidroelektrik üretim kapasitemizi 2 buçuk kat arttırarak 110 milyar kilovatsaate çıkardık.

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