Haberler Gündem Haberleri Son dakika: Bakan Çavuşoğlu duyurdu! İsveç ve Finlandiya ile toplantı tarihi netleşti
Giriş Tarihi: 11.8.2022 18:06 Son Güncelleme: 11.8.2022 18:53

Son dakika: Bakan Çavuşoğlu duyurdu! İsveç ve Finlandiya ile toplantı tarihi netleşti

Son dakika: Bakan Çavuşoğlu duyurdu! İsveç ve Finlandiya ile toplantı tarihi netleşti

Son dakika haberleri: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 13. Büyükelçiler Konferansı'nda önemli açıklamalarda bulundu. İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üyelik sürecine değinen Bakan Çavuşoğlu, "Henüz bu belgeler ve açıklamalarda taahhüt ettiklerini yerine getirmediklerini görüyoruz ama biz somut adımlar görmek istediğimizi söylüyoruz. Onlar da Ağustos ayını teklif ettiler, 26 Ağustos'ta bu mekanizma inşallah ilk toplantısını gerçekleştirir." dedi. Suriye'ye operasyonla ilgili konuşan Çavuşoğlu, "Harekat ile ilgili başka ülkelerle takvim oluşturmayız. Suriye ile şu anda direkt bir temas söz konusu değil. İstihbaratlar arası görüşmeler yeniden başladı." dedi.

Son dakika haberleri: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 13. Büyükelçiler Konferansı'nda açıklamalarda bulundu.

Çavuşoğlu, İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üyelik sürecine ilişkin yaptığı açıklamada, "Henüz bu belgeler ve açıklamalarda taahhüt ettiklerini yerine getirmediklerini görüyoruz ama biz somut adımlar görmek istediğimizi söylüyoruz. Onlar da Ağustos ayını teklif ettiler, 26 Ağustos'ta bu mekanizma inşallah ilk toplantısını gerçekleştirir" dedi.

Son dakika: Bakan Çavuşoğlu duyurdu! İsveç ve Finlandiya ile toplantı tarihi netleşti | Video

TOPLANTI TARİHİ BELLİ OLDU

Çavuşoğlu, "Henüz bu belgeler ve açıklamalarda taahhüt ettiklerini yerine getirmediklerini görüyoruz ama biz somut adımlar görmek istediğimizi söylüyoruz. Onlar da Ağustos ayını teklif ettiler, 26 Ağustos'ta bu mekanizma inşallah ilk toplantısını gerçekleştirir." dedi.

SURİYE'YE HAREKAT MESAJI

Suriye'ye yönelik olası harekat ile ilgili konuşan Bakan Çavuşoğlu, "Harekat ile ilgili başka ülkelerle takvim oluşturmayız. Suriye ile şu anda direkt bir temas söz konusu değil. İstihbaratlar arası görüşmeler yeniden başladı." ifadelerini kullandı.

SURİYELİ BAKAN İLE AYAKÜSTÜ SOHBET

Bakan Çavuşoğlu, konuşmasını şu sözlerle sürdürdü: "Bağlantısızlar Toplantısı'nda, Belgrad'da ayaküstü diğer bakanlarla sohbet ederken Suriye Dışişleri Bakanıyla da ayaküstü kısa bir sohbetim oldu.

SURİYE'NİN TOPRAK BÜTÜNLÜĞÜ

Suriye'nin bölünmesini engellemek için Suriye'de güçlü bir yönetimin olması lazım. Topraklarının her köşesine hakim olabilecek irade ancak birlik beraberlikle olur. Muhalefetle Suriye'deki rejimi bizim bir şekilde anlaştırmamız lazım. Aksi takdirde kalıcı barış olmaz"

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Son dakika: Bakan Çavuşoğlu duyurdu! İsveç ve Finlandiya ile toplantı tarihi netleşti
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