Tuzla’daki patlamada 3 kişi hayatını kaybetmişti! 4 fabrika çalışanı için istenen ceza belli oldu

İstanbul Tuzla Orhanlı sanayi bölgesinde 29 Nisan 2022 tarihinde yangın çıkmış, 3 katlı vernik ve boya fabrikası alevler ve dumanlarla kaplanmıştı. İstanbul Valiliği, Tuzla'daki fabrika yangınında 3 işçinin hayatını kaybettiğini, 9 işçinin de yaralandığını bildirmişti.

3 KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, olayla ilgili yürüttüğü soruşturmayı tamamladı. Hazırlanan iddianamede, olay günü kimyasal üretim yapan iş yerinde patlama gerçekleştiği, iş yerinin çevresinde bulunan fabrika ve araçların zarar gördüğü ve iş yerinde çalışmakta olan 3 kişinin ise hayatını kaybettiği aktarıldı.

PATLAMA ANINDA 5 KİŞİ VARMIŞ

Olayın ardından yangında hayatını kaybedenlerin ailelerinin ve yangında yaralananların şikayetçi olduğunun belirtildiği iddianamede, şüphelilerin de ifadelerine yer verildi. Şüpheli Mustafa Umut B.'nin ifadesinde "Söz konusu iş yerinin sahibiyim. Biz oraya yeni taşınmıştık. Gerekli başvuruları yapmıştık ve ruhsat işlemlerinin tamamlanmasını bekliyorduk. Patlama sırasında iş yerinde 5 işçi vardı, vefat eden işçiler, annem ve bendik. Patlama esnasında üretim yapılmıyordu. Sevkiyata hazır haldeki metil etil, keton ve peroksit ürünleri bulunuyordu" dediği kaydedildi.

"UZUN ZAMANDIR ANALİZ YAPMAMIŞTIM"

Söz konusu iş yerinde 7 yıldır çalışan ARGE sorumlusu şüpheli Onur D.'nin ifadesinde firmada çıkan ürünlerin analizlerini yaparak formül geliştirmek için çalışmalar yaptığını, ancak uzun zamandır deney ya da analiz yapmadığını, vefat eden işçilerin üretim bölümünde çalıştığını ve olayın neden meydana geldiğini bilmediğini söylediği anlatıldı.

İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI 'İHMAL YOKTU' DEDİ

İş güvenliği uzmanı şüpheli Songül Ö.'nin ise ifadesinde söz konusu iş yerine güvenlik uzmanı olarak şüpheli İlkin G.'yi görevlendirdiğini söylediği, şüpheli İlkin G.'nin ise ifadesinde her ay 2 kez firmaya gittiğini belirterek "Saha denetimleri yapıyordum ve gözlemlerimi tavsiye niteliğinde iş yerine sunuyordum. Firma üzerinde iş durdurma yetkim yoktur. Her kimyasalın kendisine özgü malzeme güvenlik bilgi formları vardır. Bunları iş yerinde gerekli yerlere asarız. Patlamada herhangi bir kusur ve ihmal yoktur" dediği vurgulandı.

İŞ YERİ SAHİBİ ASLİ KUSURLU BULUNDU

İddianamede yer alan bilirkişi raporunda da patlamanın meydana gelmesinde şüphelilerden iş yeri sahibinin asli derecede, Arge sorumlusu ve iş güvenliği uzmanının ise tali derecede kusurlu olduğu açıklandı. Şüpheliler arasındaki Songül Ö.'nün ise bir ihmalinin olmadığının altı çizildi. Ancak iddianamede bilirkişi raporunda her ne kadar sorumluluğunun olmadığı yazsa da iş güvenliği uzmanı şüpheli Songül Ö.'nün de evrakların nüshasını gördüğü ve bilgi sahibi olduğu için ihmalinin bulunduğu bildirildi.

4 ŞÜPHELİYE 15 YILA KADAR HAPİS TALEBİ

İddianamede, şüpheliler Mustafa Umut B., Onur D., Songül Ö. ve İlkin G.'nin 'Taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma' suçundan ayrı ayrı 15 yıla kadar hapis ile cezalandırılmaları talep edilirken şüpheliler Mustafa Umut B., Onur D., Songül Ö. ve İlkin G. hakkında 'Mala zarar verme' ve 'Taksirle birden fazla kişinin yaralanmasına neden olma' suçlarından ise kovuşturmaya yer olmadığına karar verildi. Şüphelilerin yargılanmasına önümüzdeki günlerde İstanbul Anadolu Ağır Ceza Mahkemesi'nde başlanacak.

SON DAKİKA | İstanbul Tuzla'da fabrika yangını: Patlamalar yaşandı! 3 çalışan hayatını kaybetti