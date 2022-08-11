Son dakika! YİK toplantısı sonrası flaş açıklama: Türkiye’deki yabancı vakıfların faaliyetleri mercek altında

Son dakika haberleri: Yüksek İstişare Kurulu (YİK) sonrası yazılı açıklamada bulunan Fahrettin Altun, "Sayın Cumhurbaşkanımız toplantıda, Avrupa'daki ülkemiz aleyhtarı siyasi ve sosyal alerjinin çok derin tarihi kökleri olduğunu belirterek, Avrupa'nın etnik ve dini fanatizmini demokrasi, insan hakları, özgürlükler gibi kavramların arkasına saklanarak sergilediğini dile getirmiştir." dedi.
TÜRKİYE ALEYHİNDEKİ PROPAGANDALAR
Açıklamanın devamında şu ifadelere yer verildi: "Kurul üyeleri, yurt dışında ve özellikle de Avrupa'da Türkiye aleyhinde yürütülen propagandalar ile bunlara karşı alınacak tedbirler konusunda istişarelerde bulunmuşlardır.
AVRUPA'DAKİ VATANDAŞLAR
Hak ve özgürlükler konusunda, hukuk devleti kılıfına sığdırılmış nice faşist uygulamaya imza atanlar, bize karşı tam tersi bir çirkeflik içindedir. Avrupa'daki vatandaşlarımızın en insani taleplerine bile sırtlarını dönenlerin, ülkemizde diledikleri gibi at koşturma taleplerinin gerisindeki niyeti biz gayet iyi biliyoruz. Bize karşı öfkelerinin sebebi, toplumsal ve toprak bütünlüğünü bozdukları, devlet sistemini çökerttikleri yerlerde oynadıkları oyunu ülkemizde de tekrarlayamamış olmalarıdır."