Haberler Gündem Haberleri Son dakika! YİK toplantısı sonrası flaş açıklama: Türkiye'deki yabancı vakıfların faaliyetleri mercek altında
Giriş Tarihi: 11.8.2022 18:30 Son Güncelleme: 11.8.2022 19:02

Son dakika! YİK toplantısı sonrası flaş açıklama: Türkiye'deki yabancı vakıfların faaliyetleri mercek altında

Son dakika! YİK toplantısı sonrası flaş açıklama: Türkiye’deki yabancı vakıfların faaliyetleri mercek altında

Son dakika haberleri: Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde gerçekeştirilen Yüksek İstişare Kurulu toplantısı sonrası yazılı açıklama geldi. Yapılan açıklamada Türkiye'deki yabancı vakıfların faaliyetleri değerlendirildi.

Son dakika haberleri: Yüksek İstişare Kurulu (YİK) sonrası yazılı açıklamada bulunan Fahrettin Altun, "Sayın Cumhurbaşkanımız toplantıda, Avrupa'daki ülkemiz aleyhtarı siyasi ve sosyal alerjinin çok derin tarihi kökleri olduğunu belirterek, Avrupa'nın etnik ve dini fanatizmini demokrasi, insan hakları, özgürlükler gibi kavramların arkasına saklanarak sergilediğini dile getirmiştir." dedi.

TÜRKİYE ALEYHİNDEKİ PROPAGANDALAR

Açıklamanın devamında şu ifadelere yer verildi: "Kurul üyeleri, yurt dışında ve özellikle de Avrupa'da Türkiye aleyhinde yürütülen propagandalar ile bunlara karşı alınacak tedbirler konusunda istişarelerde bulunmuşlardır.

TERÖRLE MÜCADELE VE SIĞINMACILAR

Kurul üyeleri, Avrupa Birliği üyelik sürecinden terörle mücadele ve sığınmacı konularına, Avrupa'nın Türkiye'ye karşı sergilediği tutarsız, haksız, adaletsiz ve riyakâr tutuma işaret etmişlerdir.

AVRUPA'DAKİ VATANDAŞLAR

Hak ve özgürlükler konusunda, hukuk devleti kılıfına sığdırılmış nice faşist uygulamaya imza atanlar, bize karşı tam tersi bir çirkeflik içindedir. Avrupa'daki vatandaşlarımızın en insani taleplerine bile sırtlarını dönenlerin, ülkemizde diledikleri gibi at koşturma taleplerinin gerisindeki niyeti biz gayet iyi biliyoruz. Bize karşı öfkelerinin sebebi, toplumsal ve toprak bütünlüğünü bozdukları, devlet sistemini çökerttikleri yerlerde oynadıkları oyunu ülkemizde de tekrarlayamamış olmalarıdır."

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Son dakika! YİK toplantısı sonrası flaş açıklama: Türkiye'deki yabancı vakıfların faaliyetleri mercek altında
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