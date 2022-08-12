Avrupa Türkiye’ye karşı ikiyüzlü tutum sergiliyor

Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında Beştepe'de toplandı. Propagandalara karşı alınacak tedbirlere ilişkin istişarelerde bulunulan toplantıda, MİT Başkanı Hakan Fidan da sunum yaptı. Erdoğan, "Avrupa'daki ülkemiz aleyhtarı siyasi ve sosyal alerjinin çok derin tarihi kökleri var. Avrupa, etnik ve dini fanatizmini, demokrasi, insan hakları, özgürlükler gibi kavramların arkasına saklanarak sergiledi. Hak ve özgürlükler konusunda, hukuk devleti kılıfına sığdırılmış nice faşist uygulamaya imza atanlar, bize karşı tam tersi bir çirkeflik içindedir" dedi.