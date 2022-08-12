Bakan Soylu’nun duyurduğu teröristin ifadesi ortaya çıktı! Karayılan fotoğrafı terör eğitiminde çekilmiş

ABLASININ YOLUNDAN GİTMİŞ

26 yaşındaki Mehdi Mıhçı, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığında alınan ifadesinde, PKK terör örgütüne 2014 yılında katıldığını ve bu nedenle sahte kimliği kullandığını belirterek, "Ablam Jiyan Mıhçı PKK terör örgütüne katılmıştı. 2010 yılında öldüğü haberini aldık. Bu beni psikolojik olarak etkiledi ve 2014'te ben de örgüte katıldım. Avaşin'e gittim ve orada eğitim aldım. Eğitim sonrası Şehit Behçet Bermani tepesinde kaldım, 2015 yılının sonuna kadar o bölgedeydim. Sonrasında örgütten kopmak suretiyle Irak'ın Diyana tarafında bulunan köylere geçtim. Türkiye'ye gelmeye çekindim. Orada kendime bir hayat kurdum ve 2022'ye kadar bu şekilde bir hayat sürdüm" dedi.