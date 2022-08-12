Bakan Soylu’nun duyurduğu teröristin ifadesi ortaya çıktı! Karayılan fotoğrafı terör eğitiminde çekilmiş

Güvenlik güçleri, PKK-KCK silahlı terör örgütünün İran, Irak ve Suriye sınırları üzerinden sansasyonel eylem yapmak için Türkiye'ye terörist gönderebileceği istihbaratı üzerine bazı operasyonlar yapmıştı. Seydo Botan Gever kod adlı Mehdi Mıhçı da bu operasyonlar kapsamında İstanbul'da yakalanmış, Mıhçı'nın yakalandığını İçişleri Bakanı Süleyman Soylu duyurmuştu. PKK/KCK terör örgütünün sözde özel kuvvetler yapılanması içerisinde faaliyet gösterdiği öne sürülen Mıhçı ile birlikte 3 terörist, İstanbul Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanarak cezaevine konuldu.
ABLASININ YOLUNDAN GİTMİŞ
26 yaşındaki Mehdi Mıhçı, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığında alınan ifadesinde, PKK terör örgütüne 2014 yılında katıldığını ve bu nedenle sahte kimliği kullandığını belirterek, "Ablam Jiyan Mıhçı PKK terör örgütüne katılmıştı. 2010 yılında öldüğü haberini aldık. Bu beni psikolojik olarak etkiledi ve 2014'te ben de örgüte katıldım. Avaşin'e gittim ve orada eğitim aldım. Eğitim sonrası Şehit Behçet Bermani tepesinde kaldım, 2015 yılının sonuna kadar o bölgedeydim. Sonrasında örgütten kopmak suretiyle Irak'ın Diyana tarafında bulunan köylere geçtim. Türkiye'ye gelmeye çekindim. Orada kendime bir hayat kurdum ve 2022'ye kadar bu şekilde bir hayat sürdüm" dedi.
SAHTE KİMLİĞİ IRAK'TA KAÇAKÇILAR AYARLADI
2022'nin Temmuz ayında Irak'tan İran'a geçtiğini, oradan da Ağrı Doğubeyazıt üzerinden Türkiye'ye giriş yaptığını anlatan Mıhçı, "İstanbul'da bir iş kurmayı düşünüyordum. İş kurduktan sonra ailemle görüşüp normal bir hayat içerisine girmek istemiştim. Bana sorduğunuz 'Nur Muhammet Bultan' kimliğini Irak'taki kaçakçılar ayarlamıştı, nerede ve nasıl ayarladıklarını bilmiyorum" ifadesini kullandı.
KARAYILAN'LA FOTOĞRAFI
PKK elebaşı Murat Karayılan'ın da aralarında olduğu terörist grubuyla çekilmiş fotoğrafının sorulması üzerine Mıhçı, "Eğitim aldığım dönemde Murat Karayılan eğitim aldığımız yere gelmişti. Orada hepimizle birlikte fotoğraf çektirmişti, fotoğraf da o zamanlardandır" dedi.
Aleyhinde ifade verenlerin kendilerini kurtarmaya çalıştığını öne süren Mıhçı, terör örgütünün özel kuvvetlerinde sabotajcı olarak yer aldığı, İstanbul'a da bombalı eylem yapmak için geldiği suçlamasını ise kabul etmedi.