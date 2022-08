Açılışını Başkan Erdoğan yaptı! Aynı anda 3 bin kişiye hizmet verecek: Hedefimiz 100 milyona çıkarmak

KİTAP SAYIMIZI 70 MİLYONA ÇIKARDIK! HEDEFİMİZ 100 MİLYON

Kütüphanelerde bulunan kitap sayısını üç kat artırarak 70 milyona çıkardık, inşallah yıl sonunda 100 milyona tamamlayacağız. İnşallah Medeniyet Üniversitemizdeki gençlik bizleri yaradan Rabbimizin adıyla okuyor ve okumaya devam edecektir.

Bizim millet olarak medeniyet davamız, medeniyetimizi ihya etme sevdamız varsa bunu kütüphaneler yapmadan, olmadan yapamayız. Zira binlerce yıla sari medeniyetimizin esası tefekkür, ilim, irfan, kitabın ve hikmetin rehberliğinde yol yürümektir. Kültürümüzde ilim sahipleri gölgesinde soluklandığımız birer cennet ağacı, eserleri fikri açlığımızı giderdiğimiz meyveleri olarak görüyoruz.

Merhum Cemil Meriç okumanın iki ruh arasında bir mülakat yani hasbıhal olduğunu ifade ediyordu. Bize yüzlerce alimle dostluk kurup, onlarla feyizli sohbetlere dalma imkanı veren bir araç da kitaplardır. Gerçekten de her kitap bir alimdir. Her kitap bir dosttur. Her kitap bir alemdir. Hayret duygumuzun diri kalmasını kitaplara borçluyuz.