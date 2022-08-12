Açılışını Başkan Erdoğan yaptı! Aynı anda 3 bin kişiye hizmet verecek: Hedefimiz 100 milyona çıkarmak

Ziraat Bankamızın desteğiyle tamamlanan kütüphanemizin üniversitemize, şehrimize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. Gerek Ziraat Bankamızın genel müdürü, yönetim kuruluna milletim adına çok çok teşekkür ediyorum. Emeği geçen herkese ayrıca teşekkür ediyorum. Temelini de bizzat attığımız bu eserin açılışını nasip ettiği için Rabbime hamdediyorum.

AYNI ANDA3 BİN KİŞİYE HİZMET VERECEK

1 milyon cilt basılı kitap ve aynı anda 3 bin kişiye hizmet verecek fiziki büyüklüğüyle ülkemizin en büyük üniversitesini açıyoruz. Ülkemizin en büyük kütüphanesi Ankara'daki Beştepe'de külliyesinde yer alan hedef 5 milyon kitap kapasitesine sahip millet kütüphanesidir.

Burası da haftanın her günü 24 saat açık olacağını, kullanıcılara her türlü imkan sağlanacağını, ikramların yapılacağını öğrenmekten memnuniyet duydum.

İstanbul'da Rami Kışlası'nı bu yıl sonuna kadar inşallah o da bitiyor, çok daha büyük kütüphaneye dönüştürmek için çalışıyoruz. Millet kütüphaneleri de kendi mühitlerinde önemli ihtiyacı karşılıyor. Tüm okullarda kütüphaneler kurulmasını sağladık. Böylece kısa sürede 47 binin üzerinde okulumuzu kütüphaneye kavuşturduk.