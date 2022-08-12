CHP’li Purçu’nun iddiasına DEÜ’den yanıt: ’Yeğeni için ayrıcalık talep etti!’

RANDEVU VERİLMEDİ İDDİASI

CHP İzmir Milletvekili Özcan Purcu, önceki gün bir açıklama yaparak DEÜ Rektörü Prof. Doktor Nükhet Hotar'a yüklendi. Açıklamasında Hotar'ın DEÜ hastanesinin kapılarını CHP'lilere kapattığını iddia eden Purcu, 12 yaşında gözlerini kaybetmek üzere olan bir kız çocuğuna randevu için yaptıkları başvuruya olumsuz yanıt aldıklarını öne sürüp DEÜ Rektörü Prof, Doktor Nükhet Hotar'ı partizanca davranmakla suçladı. Purçu ayrıca iktidara geldiklerinde Hotar'ın görevden alınacağını öne sürüp "İstifa etmiyorsa birkaç ay daha koltuğun tadını çıkarsın" dedi. Purcu'nun DEÜ Rektörü Prof. Doktor Nükhet Hotar'ı hedef alan açıklamalarına üniversite cephesinden çok sert açıklama geldi.

REKTÖRLÜKTEN SERT AÇIKLAMA

DEÜ Rektörlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada; "İzmir'in yanı sıra; Ege Bölgesi'ne hizmet sunan DEÜ Araştırma Uygulama Hastanemizde, hastaların sosyal statüsüne, siyasi tercihlerine, kişisel isteklerine ya da akrabalık ilişkilerine bakılmamaktadır. Hastanemiz ve sağlık çalışanlarımız için önemli olan, şifa arayan herkesin sağlık hizmetlerinden yararlanmasını sağlamaktır. Kurumumuzdaki bütün iş ve işlemler de, ulusal ve uluslararası tıp biliminin öngördüğü şekilde ve belirli kurallara göre yürütülmektedir. Bu noktada; hastalığın tanı, teşhis ve tedavi süreçlerine ise sadece hekimlerimiz karar vermektedir. Dolayısıyla hastanın aciliyeti, önceliği ve hastalığın seyri hakkındaki durumu değerlendirmek, hasta-hekim ilişkisi dışında doğru değildir. Adı geçen vekil, hem bu gerçeği görmezden gelmekte hem de 12 yaşında kız çocuğuna randevu verilmediğini belirterek; bunu siyasete/particiliğe bağlamak gibi akıl almaz bir iddiada bulunmaktadır"

ÖZ YEĞENİ İÇİN…

Vekil, yakın zamanda öz yeğeni (Y.P.) için konumunu da kullanarak ayrıcalık yapılmasını talep etmektedir. Yaşadığı sorunlara çözüm bulunmasını isteyen hastalara her zaman yardımcı olan Rektörlüğümüz ve Hastane Başhekimliğimiz, insan sağlığı konusunda zaten hiçbir ayrım gözetmemektedir. Buna rağmen adı geçen vekil, özel gereksinimi olan bireylere ve çocuklara, hastanemizde önem verilmediğini ima etmektedir. Bu son derece yakışıksız, çirkin ve amacını aşan bir beyandır. Şu bilinmelidir ki; hastalara randevu, yakınlarının unvanına veya titrine göre verilmemektedir. Yüksek standartlarda kamu hizmeti sunan ve yoğun talep gören hastanemizdeki randevular belirli bir plan dâhilinde oluşturulmaktadır. Bu süreçte hiç kimsenin mağdur edilmesi de söz konusu değildir"

ADI GEÇEN VEKİL İZMİR'İN GERÇEK SORUNLARINA ÇÖZÜM BULSUN!

"Adı geçen vekilin diğer iddia ve hedeflerinin ciddiye alınacak tarafı bulunmadığından, tarafımızca cevap verilmeye değer görülmemektedir. Kendisine İzmir'in gerçek sorunlarına çözüm bulmasını tavsiye ediyor; hastalara şifa, hasta yakınlarına kolaylık diliyoruz. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadelerine yer verildi.