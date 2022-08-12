Dünya manşetlere taşıdı! Muhalefet sessizliğe gömüldü: Abdülhamid Han hazımsızlığı





AL JAZEERA: "Türkiye, Doğu Akdeniz'de doğalgaz arama çalışmalarına yeniden başladı" başlığını attı.

ABC NEWS: "Türkiye Cumhurbaşkanı, ülkenin en yeni ve en büyük denizaltı hidrokarbon sondaj gemisinin açılışını yaptı" başlığını kullandı.

AP: Türkiye'nin diğer sondaj gemilerine Fatih, Kanuni ve Yavuz isimleri verdiğine dikkat çekilerek "Dört gemiye de Osmanlı padişahlarının isimleri verildi" yorumu yapıldı.

BRUSSELS TIMES: "Türkiye, petrol ve gaz için açık deniz sondajına devam ediyor" başlığını kullandı.

CNN: Yunanistan geminin göreve başladığı tören için "Erdoğan güç gösterisi yaptı" yorumunda bulundu.