Güçlü toplumun temelinde güçlü aile vardır

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Milli Eğitim Bakanlığı'nın düzenlediği "Aile Okulu Tanıtım" programına katıldı. Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleşen programda, Erdoğan'ın yanı sıra Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer de hazır bulundu.İstanbul Üniversitesi Itrî Güzel Sanatlar Lisesi öğrencilerinin mûsikî icrasıyla başlayan program, Emine Erdoğan'ın konuşmasıyla devam etti.Emine Erdoğan, programda yaptığı konuşmada şunları söyledi: "Aileyi merkeze alan bu proje büyük ihtiyaca karşılık geliyor. Aile, içinde onlarca anlamı ve tecrübeyi barındıran zengin bir kelime. Aile sadece anne, baba, kardeşleri değil, sevgi, şefkat, merhamet, dayanışma kader birliği gibi birçok kavramı eş zamanlı anlıyoruz. Hayata dair tüm anlamları, milli ve manevi değerleri zihnimize ve kalbimize ilk olarak bu eğitim yuvasında mühürleriz. Aile en büyük zenginliğimiz, dayanak noktamız, aidiyet duygusunu kazandığımız sığınağımızdır. Her toplumsal yapıya, kültürel birikime ve inanç sistemine göre farklılık gösterse de, aile, evrensel bir kurumdur. Yani, tüm milletler ve medeniyetler varlıklarını ailelere borçludur""Aile, bir toplumun başlama noktası olduğu gibi, muhafaza edilmediği takdirde, toplumların yok olduğu yer de olabilir. Aile, sadece mensupları arasındaki ilişkiyi düzenlemez, toplumun gücünü, sıhhatini, ayrıca toplumsal ilişkilerin niteliğini belirler. Aile kurumunun güçlü olduğu ülkelerde toplumsal meseleler kendi içinde kolaylıkla çözülür. Bugün yaşadığımız teknoloji devrimi, yaşam kültürümüzle birlikte tüm duygu ve düşünce dünyamızı dönüştürüyor. İnsanlar arasına saydam duvarlar çekiyor. Bir arada görünsek de tecrit halinde yaşıyoruz. Yalnızlaşmak gittikçe bir norm haline geliyor. Bu vaziyet, aile yapımızın geleceğine dair önemli bir uyarıdır. Bu değişimin farkında olmak, maruz kaldığımız dönüşümü okumak, analiz etmek ve yenilikleri kucakladığımız kadar, gerekli tedbirleri de almak zorundayız""Üzülerek ifade ediyorum ki, aile kurumu tüm dünyada hedef haline geldi. Hızla dönüşen dünyamızdaki çoğu değişim ne yazık ki, aileden taraf değil. En başta, bir toplumun alametifarikası olan değerler küreselleşme karşısında tutunmakta zorlanıyor. Salgın döneminde, tüm dünya olarak evlere kapandığımızda, yaşadığımız bu erozyon daha belirgin hale geldi. Tüm dünyada, aileyi zedeleyen farklı yaşam tarzlarının bir moda gibi hızla yayılmasına direnebilen ender toplumlardanız. Bunun sırrı, başlı başına bir yaşam sanatı olan aile kültürümüzdür. Böyle zengin bir aile hayatının tüm insanlığa ilham verecek nitelikte olduğuna inanıyorum. Hiçbir zaman unutmayalım ki, güçlü aileler toplumların bağışıklık sistemini oluşturur. Böyle toplumlar dış etkilere, ideolojik saldırılara, onu tahrip etmek isteyen tüm girişimlere karşı koruma altındadır"