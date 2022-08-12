İsveç ve Finlandiya taahhütlerini yerine getirmedi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, NATO üyesi olmak isteyen İsveç ve Finlandiya'nın henüz Türkiye'ye taahhütlerini yerine getirmediklerini söyledi. 13. Büyükelçiler Konferansı'nın ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Çavuşoğlu, iki ülkenin açıklamalarında iyi niyetli olduklarını söylediklerine dikkat çekerek, "Ama somut adım görmek istiyoruz. Somut adım takibini yapmak için bir mekanizma kuruldu. İlk toplantı için temmuzda bir araya gelme teklifinde bulunduk. Onlar da ağustos ayını teklif ettiler. 26 Ağustos'ta inşallah ilk toplantısı gerçekleşebilir" diye konuştu. Suriye'nin bölünmesini engellemek için ülkede güçlü bir yönetimin olmasının gerektiğini de kaydeden Çavuşoğlu, "Topraklarının her köşesine hâkim olabilecek irade ancak birlik beraberlikle olur. Muhalefetle Suriye'deki rejimi bizim bir şekilde anlaştırmamız lazım, aksi takdirde kalıcı barış olmaz. Bağlantısızlar Toplantısı'nda, Belgrad'da ayaküstü diğer bakanlarla sohbet ederken Suriye Dışişleri Bakanı'yla da ayaküstü kısa bir sohbetim oldu" ifadesini kullandı. Avrupa Birliği'nden (AB) samimi bir müzakere yaklaşımı görmediklerini de kaydeden Çavuşoğlu, "Bugün Avrupa'da sorunlar var, sorunların çözülmesi konusunda irade koyabilen tek ülke Türkiye. Sorunların çözümünde somut adım atabilen ülke Türkiye. Bizim bugüne kadar yaptıklarımızı ve yapıyor olduklarımızı AB ile yapsaydık, AB küresel bir aktör olurdu, ayakta alkışlanırdı" dedi.