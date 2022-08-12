Kaymakam, FETÖ’nün ev abisi çıktı

Tunceli Malazgirt Kaymakamı olduğu dönemde FETÖ'den açığa alınarak ihraç edilen Menderes Topçuoğlu'nun FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'i ABD'de ziyaret ettiği, aynı grupta bulunan kaymakamların da sorumluları tarafından Topçuoğlu ile birlikte Gülen'in yanına gitmesi için tavsiyelerde bulunduğu ortaya çıktı. Üniversite döneminde ev abiliği de yapan Topçuoğlu'nun eşinin de örgütle bağlantılı bir şirkette çalıştığı tespit edildi. Topçuoğlu hakkında 'Silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan 15 yıla kadar hapis istemiyle hazırlanan iddianamede; Topçuoğlu'nun FETÖ tarafından verilen hatlarla görüşme yaptığı, örgüt mahrem sorumluları ile haberleşme yöntemi olan büfe, ankesör, sabit hattan ardışık/periyodik olarak arandığı, örgütsel toplantılara da katıldığı aktarıldı. Himmet adı altında örgüte yardım ettiği ifade edilen Topçuoğlu hakkında verilen beyanlardan ise, Topçuoğlu'nun ABD'ye giderek Pensilvanya'daki FETÖ elebaşı Gülen ile görüştüğü öğrenildi. Hakkındaki suçlamaları reddeden Topçuoğlu, kimse ile örgütsel amaçlı herhangi bir görüşme yapmadığını, para transferinin borç-alacak ilişkisinden kaynaklandığını savundu.