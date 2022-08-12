Şehit ağabeye son bakış

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Irak'ın kuzeyinde yürüttüğü Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlerin taciz ateşi sonucu şehit olan Piyade Uzman Çavuş Mahsun Şimşek, ailesinin yaşadığı Gaziantep'te gözyaşları ve dualarla son yolculuğuna uğurlandı. 25 yaşında şehit olan Mahsun Şimşek'in Türk bayrağına sarılı naaşı uçakla Gaziantep'e getirildi. Şehidin naaşı Yeşilkent Mezarlığı'nda öğle namazını müteakiben kılınan cenaze namazının ardından şehitliğe defnedildi. Törene, şehidin ailesinin yanı sıra Vali Davut Gül, AK Parti Gaziantep milletvekilleri ve silah arkadaşları katıldı. 6 çocuklu Şimşek ailesinin en büyük çocuğu olan şehidin bir kardeşinin de asker olduğu ve annesini küçük yaşta kaybettiği öğrenildi. Baba Erol Şimşek ve sözleşmeli er olan kardeşi Hasan Şimşek'in metanetlerini koruduğu törende şehidin küçük kardeşleri gözyaşlarına boğuldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şehit Mahsun Şimşek'in ailesine başsağlığı mesajı gönderdi.