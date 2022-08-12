Haberler Gündem Haberleri Son dakika: Bakan Soylu paylaştı: Doğrular, rakamlarıyla videoda! CHP'nin yalanı böyle çürütüldü
Giriş Tarihi: 12.8.2022 19:06 Son Güncelleme: 12.8.2022 19:30

Son dakika: Bakan Soylu paylaştı: Doğrular, rakamlarıyla videoda! CHP'nin yalanı böyle çürütüldü

Son dakika: Bakan Soylu paylaştı: Doğrular, rakamlarıyla videoda! CHP’nin yalanı böyle çürütüldü

Son dakika haberleri: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun'un "CHP'li Belediyeleri soruşturmak için İçişleri Bakanlığı'nda özel birim kuruldu." yalanı ile ilgili sosyal medya hesabından bir video yayınladı. Bakan Soylu paylaşımında, "Devleti itibarsızlaştırmak, Denetimi etkisiz kılmak, Böylece yapanın yanına kar kalmasını sağlamak... Doğrular, rakamlarıyla videoda." ifadelerini kullandı.

Son dakika haberleri: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, CHP'li Seyit Torun'un "İçişleri Bakanlığı CHP'li belediyeler için özel bir birim kurdu" iddiasına ilişkin sosyal medya hesabından bir video yayınladı.

"DOĞRULAR RAKAMLARIYLA VİDEODA"

Bakan Soylu, yaptığı açıklamada, "Devleti itibarsızlaştırmak, Denetimi etkisiz kılmak, Böylece yapanın yanına kar kalmasını sağlamak... Yalanlarla yanlışı örtmeye müsaade edilemez.

'CHP'li Belediyeleri soruşturmak için İçişleri Bakanlığı'nda özel birim kuruldu.' 𝗬𝗔𝗟𝗔𝗡𝗜. Doğrular, rakamlarıyla videoda." ifadelerini kullandı.

Son dakika: Bakan Soylu paylaştı: Yalanlarla yanlışı örtmeye müsaade edilemez | Video

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Son dakika: Bakan Soylu paylaştı: Doğrular, rakamlarıyla videoda! CHP'nin yalanı böyle çürütüldü
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