Son dakika: Bakan Soylu paylaştı: Doğrular, rakamlarıyla videoda! CHP’nin yalanı böyle çürütüldü

Son dakika haberleri: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, CHP'li Seyit Torun'un "İçişleri Bakanlığı CHP'li belediyeler için özel bir birim kurdu" iddiasına ilişkin sosyal medya hesabından bir video yayınladı.
"DOĞRULAR RAKAMLARIYLA VİDEODA"
Bakan Soylu, yaptığı açıklamada, "Devleti itibarsızlaştırmak, Denetimi etkisiz kılmak, Böylece yapanın yanına kar kalmasını sağlamak... Yalanlarla yanlışı örtmeye müsaade edilemez.
'CHP'li Belediyeleri soruşturmak için İçişleri Bakanlığı'nda özel birim kuruldu.' 𝗬𝗔𝗟𝗔𝗡𝗜. Doğrular, rakamlarıyla videoda." ifadelerini kullandı.
Son dakika: Bakan Soylu paylaştı: Yalanlarla yanlışı örtmeye müsaade edilemez | Video