3 terörist öldürüldü

TÜRK Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Kuzey Irak'ın Zap ve Avaşin-Basyan Vadisi ile Metina Dağı bölgesinde başlatılan 'Pençe- Kilit' operasyonu devam ediyor. Terör örgütünden temizlenen bölgelerde kurulan üs alanlarına yönelik saldırı hazırlığı yaptığı belirlenen teröristlerin etkisiz hale getirilmesi amacıyla operasyon yapıldı. Diyarbakır 2'nci Hava Kuvvet Komutanlığı'ndan kalkan F-16 savaş uçağı ile söz konusu PKK'lı teröristler nokta atışıyla vuruldu. Operasyonda, 3 terörist silah ve mühimmatları ile birlikte etkisiz hale getirildi. Öte yandan Eren Abluka-29Operasyonu kapsamında Hakkâri İl Jandarma Komutanlığı'nca tespit edilen 3 sığınak ve mağara içerisinde füze, patlayıcı madde, silah ve mühimmat ele geçirildi. Çukurca kırsalında ele geçirilen sığınak ve mağaralarda yapılan aramalarda, 1 AT-4 füze, 2 Bixi makineli tüfek, 2 keskin nişancı tüfeği, 3 Kalaşnikof piyade tüfeği, 1 M4 tüfek, 1 RPG-7 roketatar, 1 susturuculu tabanca, 1 av tüfeği, 37 roket mühimmatı, 60 el bombası, 1 havan mühimmatı, 12 bin adet çeşitli çaplarda mühimmat, 2 kilogram C4 patlayıcı ile muhtelif gıda, yaşam tıbbi malzemesi ele geçirilerek imha edildi.