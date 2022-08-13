422 mülki idare amirinin yeri değişti

İçişleri Bakanlığı 2022 Yılı Mülki İdare Amirleri Atama Kararnamesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı. Bulundukları yerlerde görev sürelerini tamamlayan, hizmet veya mazeretleri gereğince kararname kapsamına alınan vali yardımcısı, kaymakam, bakanlık merkez teşkilatı görevlisi ve hukuk müşavirlerinden oluşan 422 mülki idare amirinin görev yerleri değiştirildi. Boş kalan ilçelere kaymakam vekili görevlendirilerek 922 ilçenin tamamına kaymakam verilmesi sağlandı. İstanbul'da 12, Ankara'da 4, İzmir'de ise 10 kaymakamın görev yerleri değiştirildi. Kayseri'nin Develi ilçesine atanan Cizre Kaymakamı Mehmet Tunç'un yerine Adıyaman'ın Besni İlçe Kaymakamı Nazlı Demir atandı. Cizre'nin ilk kadın kaymakamı olarak göreve başlayacak olan Nazlı Demir, 11 Ağustos 1986'da Yozgat'ın Sarıkaya ilçesinde doğdu. 2008'de Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi'nden mezun olan Demir; Sulusaray, Felahiye, Çermik, Eşme, Besni'de görev yaptı.Atama kararnamesi ile 13 ilin emniyet müdürü de değişti. İranlı Suikast Timi'nin çökertilmesi başta olmak üzere başarılı operasyonlara imza atan İstanbul Emniyeti Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nden Sorumlu İl Emniyet Müdür Yardımcısı Kayhan Ay, Kastamonu İl Emniyet Müdürü olarak atandı. Diyarbakır ve Giresun emniyet müdürleri ise merkeze alındı. Diyarbakır İl Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın Polis Başmüfettişi, Giresun İl Emniyet Müdürü Saruhan ise Kızılay Emniyet Genel Müdürlüğü Belge Yönetimi ve Koordinasyon Daire Başkanı olarak atandı.SABAH