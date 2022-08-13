Adalet Bakanlığı’nda 4 isim görevden alındı

Adalet Bakanlığı'ndaki görev değişimleri Resmî Gazete'de yayımlandı. Buna göre, Adalet Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanı Ertuğrul Çekin görevden alındı, yerine Tahir Hırslı getirildi. Bakanlıkta açık bulunan Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığına İbrahim Çetin atandı. Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürü Yunus Alkaç görevden alındı, yerine Enis Yavuz Yıldırım atandı. Adalet Bakanlığı Bilgi İşlem Genel Müdürü Ali Erdem görevden alınırken, yerine Servet Gül atandı. Adalet Bakanlığı İcra İşleri Dairesi Başkanı Alim Polat görevden alınırken, yerine Yusuf Arapoğlu getirildi. Bakanlıkta açık bulunan Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Dairesi Başkanlığına Meral Gökkaya'nın atandı. Dışişleri Bakanlığı Dış Politika Danışma Kurulu Üyeliğine Merve Safa Kavakçı atandı.