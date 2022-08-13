Beylikdüzü Belediyesi işçileri haklarını alamadıkları için greve çıktı

Maltepe, Bakırköy, Kadıköy, Ataşehir, Kartal ve Sarıyer belediyelerinin ardından bir diğer CHP'li belediye Beylikdüzü'nde de Belediye işçileri haklarını alamadıkları gerekçesiyle grev kararı aldı.



AK Parti tarafından yöneltilen belediyelerde alınan kararla personel ücretlerine yüzde 80 zam yapılmasına karşın CHP'li belediyelerde ise teker teker işçiler grev kararı alıyor. Neredeyse her hafta bir CHP'li belediyede işçilerin isyanı ve hak arama görüntüleri gündeme geliyor. Yakın zaman önce kaydedilen Maltepe, Kadıköy, Ataşehir, Kartal, Bakırköy, Sarıyer belediyelerindeki grev görüntülerine bir yenisi daha eklendi.

Yine bir CHP'li belediye olan Beylikdüzü Belediyesinde çalışan işçiler, haklarını alamadıkları gerekçesiyle greve başladı. Sosyal medyada paylaşılan ve günden olan görüntülerde işçiler, çeşitli sloganlar atarak haklarını almakta ısrarcı olacaklarını belirtti.